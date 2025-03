Maroc : l’entreprise française FAAR Pronergy dévoile sa dernière innovation… automobile

L’entreprise française FAAR Pronergy, spécialisée dans les domaines de la mobilité et de l’énergie, a levé le voile sur sa dernière innovation : un véhicule robotisé haut de gamme, intégrant des technologies de pointe. Cette nouvelle production a été présentée lors de l’édition 2025 du Workshop sur les systèmes électroniques embarqués, qui s’est tenu à l’École supérieure de technologie (EST) de Salé.

Dispositifs de contrôle via des PC embarqués ou des smartphones

Présente au Maroc depuis 2012, L’entreprise automobile française FAAR Pronergy a dévoilé son tout nouveau bijou. Le véhicule autonome dévoilé par FAAR Pronergy se distingue par son équipement technologique de dernière génération. Selon Éric Nang-Tchee, directeur technique de l’entreprise, le prototype intègre des systèmes de pointe tels que le radar, le lidar, le GPS, des caméras, ainsi que des dispositifs de contrôle accessibles via des applications compatibles avec des interfaces comme des PC embarqués ou des smartphones.

Ces éléments permettent au véhicule de fonctionner de manière entièrement automatisée, offrant une conduite adaptable à différents niveaux de vitesse et de conditions d’utilisation. Le véhicule de FAAR Pronergy est conçu pour être utilisé à des fins pédagogiques, notamment pour des formations académiques, des démonstrations technologiques et des tests en situation réelle. Ce modèle autonome s’inscrit dans une démarche de développement local, en intégrant des équipements électroniques et mécaniques produits au Maroc, notamment en matière de montage mécanique et de production d’électricité.

Fournir des véhicules adaptés aux spécificités du marché marocain

Selon Khalid Ayouche, PDG de FAAR Pronergy, l’entreprise propose un service complet qui va de la conception à la mise en œuvre, incluant une documentation technique, une formation et un accompagnement personnalisé pour les utilisateurs. Dans le cadre de son implantation au Maroc, la société française vise à renforcer l’écosystème industriel local en fournissant des véhicules adaptés aux spécificités du marché marocain. L’entreprise a également pour ambition de former des experts en mobilité autonome et de développer cette technologie dans des secteurs stratégiques comme la défense et la sécurité.

Soutien aux entreprises produisant des véhicules verts

En quelques années, le royaume a réussi à s’imposer comme un hub industriel de premier plan pour les constructeurs mondiaux. Des géants comme Renault et PSA Peugeot Citroën ont installé leurs usines au Maroc, attirés par un coût de production compétitif, des infrastructures de qualité et un environnement propice aux investissements étrangers. Cela a permis au pays de renforcer sa position en tant que centre de production de voitures à bas coût, tout en misant sur la montée en gamme de ses produits.

L’essor de l’industrie automobile au Maroc va au-delà des simples chaînes de montage. Le royaume est également en pleine phase de transition énergétique avec des initiatives visant à développer des véhicules électriques. Le Maroc prévoit de diversifier sa production automobile avec des modèles hybrides et entièrement électriques, en réponse à la demande croissante de solutions de transport écologiques. Cette stratégie est soutenue par des politiques gouvernementales, telles que l’extension des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et la mise en place d’incitations fiscales pour les entreprises produisant des véhicules verts.