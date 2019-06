Démarrage de l’usine Peugeot Kenitra au Maroc en présence de Mohammed VI

Le constructeur automobile français PSA Peugeot-Citroën a inauguré officiellement sa première grande usine sur le continent africain d’une capacité de production de 200 000 véhicules par an en 2021. Installée sur la zone franche de Kénitra au Maroc, à proximité de l’usine de son grand concurrent en France, le Groupe Renault, l’usine a représenté plus d’un demi milliard d’euros d’investissements. Le premier véhicule produit sera la nouvelle Peugeot 208.

« Au cœur de la région Afrique Moyen Orient, le Maroc est un marché historique et stratégique pour notre Groupe, et ses 4 marques Peugeot, Citroën, DS et Opel. Nous construisons un partenariat unique dans l’industrie automobile au Maroc, avec l’aide de tous nos partenaires et grâce au soutien des autorités marocaines. » a dclaré Jean Christophe Quémard, Directeur de la région Moyen Orient Afrique et membre du Directoire du Groupe.

Sa Majesté le roi Mohammed VI était présente pour le démarrage de l’usine montrant toute l’importance d’un tel investissement pour le royaume chérifien.

Le projet a démarré avec le protocole d’accord signé le 19 juin 2015 entre le Groupe PSA et le Royaume du Maroc. Quatre ans après, cet événement marque le déploiement d’un écosystème complet du Groupe PSA au Maroc, à l’instar de ce qui est mis en place dans les autres régions stratégiques du Groupe, avec un centre de décision basé à Casablanca qui couvre la région Afrique Moyen Orient, un centre de R&D et dorénavant une usine aux meilleurs standards de l’entreprise. Par ces développements, le Groupe PSA contribue très largement à la création d’emplois mais aussi au développement de nouveaux métiers à fort contenu technologique.

Le Groupe PSA est le seul constructeur automobile à couvrir toute la chaîne de valeur en Afrique. Cet écosystème intègre au Maroc un réseau de 62 fournisseurs locaux, 27 nouveaux sites fournisseurs ayant été créés pour alimenter le site de Kenitra précise le groupe dans un communiqué.