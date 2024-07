Stellantis consolide sa position au Maroc et rachète Sopriam

Le géant automobile Stellantis a annoncé ce 22 juillet 2024 une opération majeure au Maroc. Le groupe, né de la fusion entre PSA et FCA en 2021, va acquérir Sopriam, filiale du groupe Al Mada, renforçant ainsi son contrôle direct sur l’importation et la distribution de ses marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles dans le royaume chérifien.

Cette acquisition se déroulera en deux phases d’ici début 2025. Elle s’inscrit dans une stratégie de Stellantis pour l’Afrique. Depuis 2015, le groupe a progressivement renforcé sa présence au Maroc, faisant du pays un hub stratégique pour ses opérations sur le continent. L’usine de Kénitra, inaugurée en 2019, est devenue un symbole de cet engagement, avec une capacité de production qui devrait doubler pour atteindre 400 000 véhicules par an d’ici 2027.

Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a souligné l’ambition du groupe : « Notre objectif est de devenir leader du marché avec plus de 22% de parts de marché d’ici 2030. » Cette vision s’inscrit dans le plan stratégique « Dare Forward 2030 » de Stellantis, qui vise à produire un million de véhicules par an dans la région d’ici la fin de la décennie, avec un taux d’intégration locale dépassant les 90%.

Un centre technique à Casablanca

L’engagement de Stellantis au Maroc ne se limite pas à la production. Le groupe a également établi à Casablanca le premier Centre Technique Afrique, focalisé sur les technologies de base et les solutions de mobilité future.

Cependant, Stellantis n’est pas seul sur ce marché en pleine expansion. Renault, son concurrent historique, est également fortement implanté au Maroc depuis plus d’une décennie. Le constructeur français a ouvert sa première usine marocaine à Tanger en 2012, suivie d’une seconde à Casablanca en 2013. Renault a joué un rôle pionnier dans le développement de l’industrie automobile marocaine, contribuant significativement à l’essor du secteur et à la création d’emplois dans le pays.

La coexistence de ces deux géants automobiles au Maroc illustre l’attractivité du royaume pour l’industrie automobile internationale. Elle souligne également le rôle croissant du Maroc comme plateforme de production et d’exportation vers l’Europe et l’Afrique.

L’acquisition de Sopriam par Stellantis marque donc une nouvelle étape dans l’évolution du paysage automobile marocain. Alors que l’industrie automobile mondiale fait face à des défis majeurs, notamment la transition vers l’électrique et la mobilité durable, le Maroc semble bien positionné pour jouer un rôle central dans cette transformation, du moins sur le continent africain.

Pour mémoire, Stellantis regroupe notamment les marques Fiat, Abarth, Jeep®, Alfa Roméo, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel.