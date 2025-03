Maroc-Ghana : la suppression des visas ouvre de nouvelles perspectives de coopération

Le Ghana et le Maroc ont décidé de supprimer l’obligation de visa pour les citoyens des deux pays. Cette initiative a pour objectif de renforcer les liens entre Rabat et Accra, tout en facilitant la mobilité des ressortissants ghanéens et marocains. Cette nouvelle mesure représente également un pas important dans un contexte plus large de promotion de la libre circulation des personnes au sein du continent africain.

Une initiative au service de la mobilité et de la coopération régionale

L’élimination des visas entre le Maroc et le Ghana vient d’être actée. Une dynamique visant à encourager les déplacements sans entrave à travers l’Afrique. Le continent, souvent marqué par des restrictions de circulation, s’oriente progressivement vers des accords permettant à ses citoyens de voyager plus librement. Cette décision s’inscrit dans l’idée de promouvoir une Afrique plus unie, où les barrières administratives n’entravent pas les relations entre les nations.

En supprimant ce fardeau administratif, les deux pays espèrent encourager non seulement les visites touristiques, mais aussi les opportunités commerciales et d’investissements. Pour le Maroc, ce geste est particulièrement stratégique. Depuis plusieurs années, le royaume chérifien a considérablement intensifié ses investissements en Afrique de l’Ouest, notamment dans des secteurs clés tels que les infrastructures, la banque et l’industrie.

Des échanges renforcés dans les domaines du tourisme et des affaires

Le Ghana, en tant que plaque tournante économique de la sous-région, constitue un partenaire de choix pour Rabat. L’ouverture des frontières sans visa permet de faciliter les échanges commerciaux et d’ouvrir des perspectives d’investissements à grande échelle. Cela pourrait aussi dynamiser le secteur touristique, avec un afflux potentiel de voyageurs marocains intéressés par les richesses culturelles et naturelles du Ghana, un pays qui séduit de plus en plus de visiteurs internationaux.

D’un autre côté, Accra voit également cette initiative comme une opportunité de renforcer ses liens avec un partenaire clé sur le plan économique. Le Maroc offre au Ghana des perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques. La suppression du visa est perçue comme une mesure facilitant non seulement les déplacements des hommes d’affaires, mais aussi une manière d’accélérer la mise en place de projets d’envergure commune.

Un impact significatif pour les opérateurs économiques

L’abolition des visas entre les deux pays pourrait transformer l’environnement des affaires, en particulier pour les opérateurs économiques. Ces derniers bénéficieront d’une plus grande fluidité dans leurs échanges, ce qui leur permettra de conclure des accords plus rapidement et plus efficacement. L’élimination des visas est un facteur important pour améliorer la compétitivité et l’attractivité des deux marchés.

Les entrepreneurs marocains pourront accéder plus facilement aux nombreuses opportunités d’investissement au Ghana, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des télécommunications. En retour, les entreprises ghanéennes pourraient profiter du réseau commercial et des ressources financières du Maroc pour s’étendre au-delà de l’Afrique de l’Ouest.

Des précédents de suppression de visas en Afrique

Cette décision de suppression des visas n’est pas isolée. Par exemple, en 2019, le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé un accord similaire, permettant aux citoyens des deux nations de voyager sans visa. Cette initiative a été bien accueillie, car elle a facilité les échanges entre les deux pays, déjà engagés dans des partenariats économiques solides. En outre, le Maroc a également signé des accords similaires avec d’autres nations africaines telles que le Sénégal et le Mali, dans le cadre de sa politique de rapprochement avec les pays d’Afrique subsaharienne.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la vision du Maroc de renforcer sa présence et son influence en Afrique, en facilitant la circulation des personnes et des biens sur le continent. De même, le Ghana, en tant que pays dynamique de l’Afrique de l’Ouest, cherche à renforcer ses relations avec ses voisins africains pour améliorer son développement économique et sa compétitivité internationale.