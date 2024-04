Saham rachète Société Générale Maroc pour 745 millions d’euros

Le Groupe Saham a signé un contrat portant sur le rachat de la Société Générale Marocaine de Banques et ses filiales pour 745 millions d’euros.

Une étape importante vient d’être franchie par le Groupe Saham en signant un contrat pour l’acquisition de Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et ses filiales pour un montant de 745 millions d’euros, soit environ 8 milliards de dirhams marocains. Cette importante acquisition donnera naissance à un nouveau groupe financier marocain de premier plan.

Création d’un nouveau groupe financier marocain solide

« Cette acquisition s’inscrit dans la vision de Saham de contribuer au développement de l’économie marocaine, conformément aux directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI », a déclaré Moulay Hafid Elalamy, Président du Groupe Saham. « SGMB et ses filiales, avec leur positionnement fort, leur solidité financière et leur capital humain de qualité, constituent une plateforme idéale pour créer un nouveau groupe financier marocain solide et performant », a-t-il poursuivi.

L’opération porte sur 57,67% du capital social et des droits de vote de SGMB et ses filiales. Le financement de l’acquisition sera assuré par les fonds propres du Groupe Saham, générés par ses investissements internationaux fructueux. La finalisation de l’acquisition est prévue d’ici fin 2024 et sera soumise à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, y compris les accords de plusieurs acteurs clés du secteur financiers marocain.

Une acquisition historique

Il s’agit notamment de Bank Al-Maghrib (BAM), du Conseil de la Concurrence, de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Une fois l’acquisition finalisée, Saham lancera une offre publique d’achat obligatoire sur les titres d’EQDOM, société cotée à la Bourse de Casablanca.

Cette acquisition historique marque une étape importante dans le paysage financier marocain et contribuera à renforcer la position de Saham en tant que acteur clé de la diversification et du développement économique du royaume chérifien.