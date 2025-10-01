Maroc Brésil U20 : le nouveau visage du football africain se teste au Chili

Ce soir à Santiago, le Maroc affronte le Brésil lors de la Coupe du monde U20. C’est l’occasion pour les Lionceaux de l’Atlas de confirmer l’ascension du royaume, désormais référence du football africain après ses récents succès au Qatar et au CHAN.

Ce soir au Chili, tous les regards seront braqués sur l’affiche entre le Maroc et le Brésil dans le cadre de la Coupe du monde U20. Une rencontre de prestige pour le Maroc qui incarne le symbole d’un football en pleine mutation, décidé à s’imposer sur la scène mondiale.

Depuis son épopée historique au Qatar en 2022, où les Lions de l’Atlas avaient atteint les demi-finales d’une Coupe du monde pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique, le Maroc est entré dans une nouvelle dimension. Le royaume chérifien a confirmé cette dynamique en remportant un troisième titre au CHAN 2025 après une finale haletante face à Madagascar, puis en multipliant les performances convaincantes dans les compétitions de jeunes, du futsal à la CAN U23.

Le Brésil référence mondial

La confrontation avec le Brésil, quintuple champion du monde et vitrine planétaire de la formation, représente donc un test grandeur nature. Une victoire offrirait au Maroc une crédibilité supplémentaire et enverrait un signal fort : les Lionceaux ne veulent pas seulement exister, ils veulent rivaliser avec les meilleures sélections mondiales et aller au bout de la compétition.

Dans un groupe relevé où figurent aussi l’Espagne et le Mexique, chaque point sera précieux. Mais au-delà du résultat, l’essentiel réside dans la continuité d’un projet national qui mise sur la jeunesse et la formation pour prolonger l’effet Qatar et consolider une identité footballistique respectée.

Ce soir, à Santiago, le Maroc a rendez-vous avec son destin. Face à l’ogre brésilien, il s’agit de défendre les couleurs de l’Afrique et prouver que le royaume est bien devenu un nouveau point de référence du football africain.