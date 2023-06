Maroc : bonne nouvelle pour Mohammed VI atteint de sarcoïdose

Le roi du Maroc, Mohammed VI, pourrait guérir de la sarcoïdose, maladie auto-immune dont le souverain serait atteint.

La sarcoïdose, relèvent les spécialistes, est une maladie auto-immune peu fréquente. Dans plus de 90% des cas, les malades présentent des signes pulmonaires. Cette maladie systémique, qui engendre une défaillance du système immunitaire, est caractérisée par la formation d’amas de cellules, appelées « granulomes ». Ces cellules jouent un rôle dans l’inflammation de certaines parties du corps du malade.

La sarcoïdose, catégorie des maladies rares

Les médecins relèvent que ces amas se forment principalement dans les poumons. Il arrive aussi qu’ils touchent les organes, les articulations, la peau, le cœur, les yeux, les reins, le système nerveux, entre autres. La sarcoïdose fait partie de la catégorie des maladies rares. Sa fréquence varie beaucoup d’un pays à l’autre, avec une prévalence comprise entre 1 cas pour 5 000 à 20 000 personnes.

Dans neuf cas sur dix, les poumons sont touchés par la maladie. Cependant, seul un tiers des personnes concernées présente des symptômes tels qu’une toux sèche persistante, un essoufflement et une gêne ou une douleur à la poitrine. Beaucoup plus rare, l’atteinte du cœur est souvent découverte lors du suivi médical. Car, elle entraîne rarement des symptômes.

La maladie guérit spontanément

Dans ce cas précis de la forme cardiaque, les éventuelles manifestations sont des palpitations, des troubles du rythme cardiaque, des douleurs thoraciques, un essoufflement, des malaises. Il arrive aussi que le patient souffre d’un œdème des membres inférieurs. Les différentes opérations subies par Mohammed VI laissent croire que roi marocain souffre de cette dernière forme.

On apprend que la sarcoïdose peut parfois durer de 5 à 15 ans. Et exceptionnellement, plus de 15 ans. Les spécialistes relèvent en outre que la sarcoïdose disparaît spontanément dans la moitié des cas, en moins de 3 ans. Et même sans traitement. Une bonne nouvelle pour le roi du Maroc. Ses proches et ses compatriotes peuvent donc garder espoir de voir un jour le souverain complètement guéri de la maladie qui, rappelons-le, peut aussi entraîner une mort subite.

Un changement que le Palais n’explique toujours pas

Il faut signaler que le roi du Maroc continue de maigrir. Son apparition aux côtés des joueurs marocains et leurs mères avait suscité beaucoup d’inquiétude. C’était lors d’une réception organisée dans son Palais, à la suite de la belle prestation des Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022. Mohammed VI était apparu complètement métamorphosé. Un changement qui avait beaucoup enflammé la Toile.

Quelques semaines plus tard, le 23ème souverain alaouite faisait une nouvelle apparition. C’était lors de l’inauguration de la première usine de construction de voitures 100% marocaines. Ce jour, c’est un Mohammed VI vieillissant, ayant perdu tout son embonpoint, qui s’était présenté devant le public, médusé par ce changement. Lequel changement le Palais se garde, à ce jour, d’expliquer.

