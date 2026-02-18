Malawi : un corbillard intercepté avec 30 sacs de charbon sous un cercueil vide

Une affaire insolite révèle l’ampleur du trafic de ressources naturelles au Malawi. Dans le district de Chikwawa, les autorités ont intercepté un corbillard impliqué dans une opération de contrebande. Le véhicule funéraire servait en réalité à dissimuler une cargaison de charbon de bois.

Cette découverte expose l’ingéniosité croissante des réseaux liés à la déforestation illégale.

La découverte d’un cercueil vide sur un lit de charbon

L’opération a été déclenchée suite à un renseignement précis parvenu aux agents des services forestiers. Lors de l’interception du corbillard, les officiers ont découvert un spectacle pour le moins inhabituel. Sous un cercueil parfaitement vide, les contrebandiers avaient dissimulé une trentaine de sacs de charbon de bois. La valeur de cette cargaison illégale est estimée à environ 1 700 dollars. Pour les responsables locaux, il s’agit de l’un des stratagèmes les plus élaborés jamais rencontrés dans la lutte contre la déforestation.

Une évasion qui complique l’enquête policière

L’affaire a pris une tournure rocambolesque après l’interpellation initiale. Neuf individus soupçonnés d’avoir orchestré ce convoi ont été brièvement placés en garde à vue avant de réussir à s’évader. Le porte-parole de la police a confirmé que les suspects sont actuellement en fuite et activement recherchés par les forces de l’ordre. S’ils sont capturés et reconnus coupables de détention et de transport illégaux de produits forestiers, ces derniers encourent des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou de lourdes amendes.

Entre défense de l’entreprise et réalité énergétique

Malgré les preuves matérielles, le gestionnaire de la société funéraire impliquée tente de tempérer les accusations. Selon sa version des faits, le conducteur aurait simplement profité d’un trajet retour à vide, après avoir rendu visite à une famille endeuillée, pour acheter quelques sacs de charbon à titre personnel. Cette ligne de défense peine toutefois à expliquer la présence des autres suspects initialement arrêtés. Au-delà du fait divers, cette saisie souligne la pression exercée sur les forêts du Malawi. Dans un pays marqué par des coupures d’électricité chroniques et une hausse vertigineuse du prix des carburants, le charbon de bois reste le principal recours énergétique pour de nombreux foyers. Il alimente ainsi un marché noir de plus en plus audacieux.