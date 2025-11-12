Le rendez-vous climatique africain de 2027 se tiendra en Éthiopie

Fidele K

Lecture 3 min.
Africa Hall
Africa Hall

L’Afrique accueillera en 2027 la 32ᵉ Conférence des Nations unies sur le climat (COP32), et c’est l’Éthiopie qui a été choisie pour en être le pays hôte. La décision, prise à Belém lors de la COP au Brésil, consacre la Corne de l’Afrique comme futur centre des négociations climatiques mondiales.

L’Éthiopie est sur le point de se positionner au centre des discussions mondiales sur le climat. Les pays africains ont en effet donné leur accord de principe pour que la 32e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP32) se tienne dans la Corne de l’Afrique en 2027. Cette décision, prise lors de la COP actuelle au Brésil, est une étape significative pour l’Éthiopie et pour la Corne de l’Afrique.

Un choix africain acté au Brésil

La nouvelle a été confirmée ce mardi par Richard Muyungi, président du groupe des négociateurs africains, depuis Belém, où se déroule la conférence. Le groupe des pays africains a « choisi l’Éthiopie », une décision qui a été par la suite confirmée par la présidence brésilienne de la COP30. Cette annonce fait suite à la candidature de l’Éthiopie déposée en septembre, qui a été sélectionnée à l’unanimité par le Bureau des pays africains, écartant ainsi la candidature concurrente du Nigeria.

Le principe de rotation régionale qui régit l’organisation des sommets de la COP a mené à ce choix, confiant ainsi à l’Afrique l’organisation de l’édition 2027.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Record mondial, l’Éthiopie plante 350 millions d’arbres en une seule journée

Une formalité en vue, mais un symbole fort

Bien que cette décision des pays africains soit un accord de principe, l’adoption officielle par l’ensemble des nations est attendue dans les jours précédant la clôture de la conférence, le 21 novembre, et ne devrait être qu’une formalité. Si elle se concrétise, l’Éthiopie deviendra l’hôte de cet événement majeur, plaçant les enjeux climatiques du pays et de l’Afrique sous les projecteurs du monde.

Il est à noter que l’Éthiopie est paradoxalement l’un des pays les plus touchés par la déforestation mondiale. Ses forêts, qui recouvraient 35 à 40 % du territoire il y a un siècle, ont vu leur taux chuter de manière drastique pour atteindre seulement 2 à 4 % aujourd’hui, notamment en raison de l’expansion des plantations de café. Accueillir la COP32 pourrait donc être l’occasion pour le pays de mettre en avant ses efforts pour renverser cette tendance, malgré un bilan environnemental historique difficile.

Le calendrier des futures COP se précise

Fait inhabituel, la décision concernant le pays hôte de la COP32 sera prise avant même celle de la COP31, prévue en 2026. Pour cette dernière édition, deux prétendants sont actuellement en lice : l’Australie, en partenariat avec les îles du Pacifique (région particulièrement vulnérable au changement climatique), et la Turquie.

En accueillant l’événement en 2027, l’Éthiopie s’apprête à jouer un rôle central dans la lutte contre le réchauffement climatique et à mettre en lumière les défis et les solutions propres au continent africain.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Fidèle K est journaliste et rédactrice spécialisée, passionné par l'Afrique et ses dynamiques politiques, culturelles et sociales. A travers ses articles pour Afrik, elle met en lumière les enjeux et les réalités du continent avec précision et engagement.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Ecologie (illustration)

La Banque africaine de développement mise sur la COP30 pour accélérer la transition énergétique du continent

Face aux défis climatiques qui frappent l'Afrique de plein fouet, Sidi Ould Tah, président du Groupe de la Banque africaine de développement, place de...
Drapeaux de l'Ethiopie et de l'Erythrée

L’Éthiopie accuse l’Érythrée de préparatifs militaires inquiétants pour la Corne de l’Afrique

Les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, déjà marquées par des décennies de méfiance mutuelle, connaissent un nouveau regain de tensions. Addis-Abeba exprime des inquiétudes...
Un avion sur le tarmac d'un aéroport

Drame du 737 MAX : Boeing trouve un accord avec les familles de trois victimes du crash d’Ethiopian Airlines

Boeing tente d’apaiser les tensions judiciaires liées au crash du vol Ethiopian Airlines 302. Trois familles de victimes ont accepté un accord à l’amiable...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025