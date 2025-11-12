Le rendez-vous climatique africain de 2027 se tiendra en Éthiopie

L’Afrique accueillera en 2027 la 32ᵉ Conférence des Nations unies sur le climat (COP32), et c’est l’Éthiopie qui a été choisie pour en être le pays hôte. La décision, prise à Belém lors de la COP au Brésil, consacre la Corne de l’Afrique comme futur centre des négociations climatiques mondiales.

L’Éthiopie est sur le point de se positionner au centre des discussions mondiales sur le climat. Les pays africains ont en effet donné leur accord de principe pour que la 32e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP32) se tienne dans la Corne de l’Afrique en 2027. Cette décision, prise lors de la COP actuelle au Brésil, est une étape significative pour l’Éthiopie et pour la Corne de l’Afrique.

Un choix africain acté au Brésil

La nouvelle a été confirmée ce mardi par Richard Muyungi, président du groupe des négociateurs africains, depuis Belém, où se déroule la conférence. Le groupe des pays africains a « choisi l’Éthiopie », une décision qui a été par la suite confirmée par la présidence brésilienne de la COP30. Cette annonce fait suite à la candidature de l’Éthiopie déposée en septembre, qui a été sélectionnée à l’unanimité par le Bureau des pays africains, écartant ainsi la candidature concurrente du Nigeria.

Le principe de rotation régionale qui régit l’organisation des sommets de la COP a mené à ce choix, confiant ainsi à l’Afrique l’organisation de l’édition 2027.

Une formalité en vue, mais un symbole fort

Bien que cette décision des pays africains soit un accord de principe, l’adoption officielle par l’ensemble des nations est attendue dans les jours précédant la clôture de la conférence, le 21 novembre, et ne devrait être qu’une formalité. Si elle se concrétise, l’Éthiopie deviendra l’hôte de cet événement majeur, plaçant les enjeux climatiques du pays et de l’Afrique sous les projecteurs du monde.

Il est à noter que l’Éthiopie est paradoxalement l’un des pays les plus touchés par la déforestation mondiale. Ses forêts, qui recouvraient 35 à 40 % du territoire il y a un siècle, ont vu leur taux chuter de manière drastique pour atteindre seulement 2 à 4 % aujourd’hui, notamment en raison de l’expansion des plantations de café. Accueillir la COP32 pourrait donc être l’occasion pour le pays de mettre en avant ses efforts pour renverser cette tendance, malgré un bilan environnemental historique difficile.

Le calendrier des futures COP se précise

Fait inhabituel, la décision concernant le pays hôte de la COP32 sera prise avant même celle de la COP31, prévue en 2026. Pour cette dernière édition, deux prétendants sont actuellement en lice : l’Australie, en partenariat avec les îles du Pacifique (région particulièrement vulnérable au changement climatique), et la Turquie.

En accueillant l’événement en 2027, l’Éthiopie s’apprête à jouer un rôle central dans la lutte contre le réchauffement climatique et à mettre en lumière les défis et les solutions propres au continent africain.