Madagascar, passage des aspirants ministres au détecteur de mensonges : quand la politique cherche la vérité dans une machine

La scène a de quoi surprendre, voire inquiéter. À Madagascar, les aspirants ministres devront désormais passer sous l’œil froid d’un détecteur de mensonges avant d’accéder aux responsabilités. L’annonce du Président Michaël Randrianirina, arrivé au pouvoir à la faveur d’un coup d’État en octobre dernier, marque une rupture originale dans la gestion des affaires publiques.

Derrière la décision du dirigeant malgache de passer les aspirants ministres au polygraphe , une promesse : trier les « corrompus » des « intègres » grâce à la technologie. Mais à y regarder de plus près, cette innovation politique soulève davantage de questions qu’elle n’apporte de garanties.

Une réponse radicale à une crise profonde

Le recours au polygraphe s’inscrit dans un contexte de défiance généralisée. Madagascar, pays de plus de 33 millions d’habitants, est miné par la pauvreté, la faiblesse des services publics et une corruption endémique régulièrement dénoncée par des organisations comme Transparency International.

C’est d’ailleurs sur cette colère sociale que Michael Randrianirina a bâti sa légitimité, en renversant Andry Rajoelina après plusieurs semaines de contestation populaire. En limogeant le gouvernement et en promettant un renouvellement complet de la classe dirigeante, le chef de la transition entend rompre avec les pratiques du passé. Dans cette logique, le polygraphe apparaît comme un outil symbolique : celui d’un pouvoir qui veut afficher une tolérance zéro face à la corruption. « On saura qui est corrompu et qui pourra nous aider, qui va trahir la lutte des jeunes », affirme-t-il, allant jusqu’à fixer un seuil d’acceptabilité morale à « plus de 60 % ». Une déclaration qui, à elle seule, dit beaucoup sur l’ambiguïté de la démarche.

Le mythe scientifique du détecteur de mensonges

Car le problème est d’abord scientifique. Le polygraphe, souvent associé à l’idée de vérité absolue, repose en réalité sur la mesure de réactions physiologiques (rythme cardiaque, respiration, transpiration) supposées trahir un mensonge. Or, ces indicateurs ne permettent pas de distinguer avec certitude un mensonge d’un simple stress.

Dans la plupart des démocraties, cet outil est considéré comme peu fiable. Aux États-Unis, par exemple, ses résultats sont généralement irrecevables devant les tribunaux fédéraux. La communauté scientifique elle-même est divisée sur sa pertinence, certains chercheurs estimant que son taux d’erreur est trop élevé pour en faire un instrument de décision. Autrement dit, faire du polygraphe un filtre d’accès aux fonctions ministérielles revient à confier une décision politique majeure à une technologie contestée. Le risque est double : écarter des profils compétents sur la base de faux positifs, ou valider des candidats capables de tromper l’appareil.

Une dérive technocratique du pouvoir ?

Au-delà de la question technique, c’est la philosophie politique de la mesure qui interroge. En substituant un test biométrique à l’évaluation politique, le pouvoir malgache semble chercher à objectiver la morale, comme si l’intégrité pouvait se mesurer en pourcentage. Cette approche pose un problème de fond : la corruption n’est pas seulement une affaire d’individus, mais de systèmes. Elle prospère dans des environnements institutionnels faibles, où les mécanismes de contrôle, de transparence et de reddition des comptes sont défaillants.

Or, aucun détecteur de mensonges ne saurait remplacer une justice indépendante, des institutions de contrôle efficaces, une presse libre et une société civile active.

En focalisant l’attention sur les individus plutôt que sur les structures, le pouvoir prend le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.

Entre communication politique et autoritarisme latent

Il faut aussi lire cette décision comme un acte de communication politique. Dans un contexte post-coup d’État, où la légitimité du pouvoir est fragile, le recours au polygraphe permet d’envoyer un signal fort à l’opinion : celui d’une rupture, d’un « nettoyage » moral de l’État. Mais cette « mise en scène » n’est pas sans danger. Elle peut ouvrir la voie à des pratiques arbitraires, où le tri des élites se fait selon des critères opaques, sous couvert de scientificité. Qui contrôle le test ? Qui interprète les résultats ? Quels recours pour les candidats recalés ?

Dans un régime de transition, ces questions sont cruciales. Car l’histoire récente montre que les outils présentés comme neutres peuvent rapidement devenir des instruments de contrôle politique.

Une fausse bonne idée ?

Michael Randrianirina a promis d’organiser des élections dans un délai de deux ans. D’ici à là, la composition de son gouvernement sera déterminante pour crédibiliser cette transition. Le recours au détecteur de mensonges peut séduire une opinion publique lassée des scandales et des promesses non tenues. Mais il ne saurait constituer une solution durable. La lutte contre la corruption exige des réformes profondes, souvent moins spectaculaires mais infiniment plus efficaces : réforme de la justice, transparence budgétaire, professionnalisation de l’administration.

En définitive, l’initiative malgache oscille entre innovation politique et illusion technologique. Elle traduit une volonté réelle de rupture, mais aussi une certaine naïveté ou un opportunisme dans la manière d’y parvenir. Car la probité ne se détecte pas, elle se construit. Et aucun appareil, aussi sophistiqué soit-il, ne remplacera jamais la solidité des institutions. À vouloir faire parler les corps, le pouvoir malgache pourrait bien oublier l’essentiel : c’est d’abord le système politique qu’il faut rendre digne de confiance.