Lilian Odira championne du monde 2025 : le Kenya remporte deux tiers des médailles d’or en demi-fond

Le 21 septembre 2025 Lilian Odira, 26 ans, pulvérise le plus ancien record des Championnats du monde en remportant l’or sur 800 mètres en 1:54.62 à Tokyo. Elle consacre ainsi une fois de plus la suprématie absolue du Kenya sur les épreuves de demi-fond et de fond avec une septième médaille d’or !

Née le 18 avril 1999, Lilian Odira est originaire de la région de la Vallée du Rift. Elle incarne parfaitement la tradition d’excellence kényane. En finale, elle a remporté l’or en 1:54.62, battant le plus ancien record des championnats. Elle devance les Britanniques Georgia Hunter Bell (1:54.90) et la championne olympique Keely Hodgkinson (1:54.91).

Ce succès couronne une progression fulgurante. Lilian a connu la célébrité en battant la championne du monde Mary Moraa lors des sélections olympiques kényanes 2024 pour le 800m, courant un record personnel de 1:59.27. Quelques mois plus tard, elle établissait un nouveau record personnel de 1:58.31 au Kip Keino Classic 2025 à Nairobi, s’assurant sa qualification pour les Championnats du monde de Tokyo. La suite est désormais connue.

Les chiffres de la domination : un ratio stupéfiant

Les Championnats du monde 2025 de Tokyo illustrent parfaitement cette hégémonie kényane avec des chiffres éloquents. Sur les 10 épreuves de demi-fond et fond (800m, 1500m, 5000m, 10000m et marathon, hommes et femmes), le Kenya a remporté 6 médailles d’or : Lilian Odira (800m F), Emmanuel Wanyonyi (800m H), Faith Kipyegon (1500m F), Faith Cherotich (3000m steeple F), Beatrice Chebet (5000m F et 10000m F), et Peres Jepchirchir (marathon F). Cela représente un ratio stupéfiant de 60% des titres disponibles dans ces disciplines.

Cette ultra-domination fait du Kenya une véritable superpuissance de l’athlétisme mondial, un statut que Lilian Odira vient de consolider avec brio à Tokyo.

L’exemple le plus frappant de cette domination reste le 3000 mètres steeple. Le Kenya a remporté 21 des 30 médailles olympiques de steeple dans les champiuonnats du monde d’athlétisme, soit un taux de réussite de 70% ! Le Kenya a remporté aussi 11 médailles d’or olympiques en 3000m steeple, transformant cette épreuve en véritable chasse gardée nationale.

Le phénomène géographique et culturel

Cette domination s’explique en partie par une concentration géographique remarquable. 70% de tous les athlètes titrés, y compris les 25 meilleurs performeurs mondiaux de marathon depuis 1990, proviennent d’une seule communauté culturelle – les Kalenjins. La tribu Kalenjin du Kenya représente moins de 0,1% de la population mondiale, mais ses membres ont ensemble remporté près de 50 médailles olympiques dans les épreuves de moyenne et longue distance.

Si les hommes kényans dominent depuis les années 1960, l’émergence des femmes est plus récente mais tout aussi spectaculaire depuis que la première femme kényane, Pauline Konga, à remporter une médaille olympique en 1996 au 5000 mètres féminin.

L’exemple de Faith Kipyegon illustre parfaitement cette montée en puissance. Triple championne olympique du 1500m (2016, 2021, 2024) et quadruple championne du monde (2017, 2022, 2023, 2025), elle vient de remporter son quatrième titre mondial consécutif à Tokyo.

La victoire de Lilian Odira à Tokyo est l’aboutissement logique d’un système qui produit depuis plus de 50 ans les meilleurs coureurs de demi-fond et fond de la planète. Elle prouve qu’au pays des coureurs de légende, la relève est assurée et que la domination kényane sur le demi-fond mondial n’est pas près de s’arrêter.