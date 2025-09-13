Beatrice Chebet offre sa première médaille d’or au Kenya aux Mondiaux de Tokyo

Ce samedi 13 septembre, jour d’ouverture des Championnats du monde 2025, Beatrice Chebet a magistralement remporté le 10 000 mètres féminin. Elle offre au Kenya sa première médaille d’or de ces championnats.

Dans l’atmosphère électrique du Stade National de Tokyo, face à un plateau relevé comprenant la tenante du titre éthiopienne Gudaf Tsegay et l’Italienne Nadia Battocletti, Chebet a démontré toute sa science tactique dans une course menée tambour battant. La « tueuse souriante« , comme la surnomment désormais les médias spécialisés, a patiemment attendu les derniers tours pour porter l’estocade finale et franchir la ligne en 30:37.61, dans un sprint haletant qui a enthousiasmé les spectateurs présents dans l’enceinte tokyoïte. Derrière, Nadia Battocletti a décroché l’argent et l’Éthiopienne Gudaf Tsegay le bronze.

Cette victoire symbolique, la première d’une longue série espérée pour l’équipe kényane de 61 athlètes, confirme le retour au premier plan d’une nation qui a bâti sa légende sur les courses de fond. C’est un message fort envoyé à la concurrence mondiale : le Kenya est de nouveau prêt à dominer l’athlétisme planétaire, porté par une nouvelle génération d’athlètes exceptionnelles incarnée par Chebet.

L’insolente forme de la « tueuse souriante »

Le Kenya attendait une médaille d’or mondiale sur le 10 000 m depuis dix ans et Vivian Cheruiyot en 2015 à Beijing. À seulement 25 ans, Chebet porte désormais les espoirs de toute une nation sur ses épaules et a répondu présent dès la première finale de ces championnats tokyoïtes.

Surnommée la « smiling assassin » (tueuse souriante) pour son sourire radieux après chaque victoire tactique, Beatrice Chebet traverse une période de grâce exceptionnelle. Détentrice des records du monde du 10 000m (28:54.14) et du 5 000m (13:58.06), elle avait déjà marqué les esprits aux Jeux olympiques de Paris 2024 en réalisant le doublé 5 000m/10 000m.

Cette victoire mondiale compléte un palmarès déjà impressionnant. Depuis sa révélation au niveau junior, où elle avait remporté l’or mondial en 2018 à Tampere, Chebet est désormais la référence mondiale des courses de fond féminines.

L’équipe kényane de 61 athlètes espère améliorer le bilan de Budapest 2023, où le pays avait récolté dix médailles. Avec ce premier or, Beatrice Chebet lance parfaitement la campagne de son pays dans la capitale japonaise.

Retrouvez toute l’actualité des Championnats du monde d’athlétisme Tokyo 2025 qui se poursuivent jusqu’au 21 septembre.