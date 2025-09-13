Tokyo 2025 : Kenya et Éthiopie en quête de nouveaux sacres sur le fond et le demi-fond

Les Championnats du monde d’athlétisme s’ouvrent aujourd’hui à Tokyo et se poursuivront jusqu’au 21 septembre. Fidèles à leur réputation, le Kenya et l’Éthiopie abordent les épreuves de fond et de demi-fond en position d’archi-favoris. Les finales seront programmées tout au long de la semaine, Analyse des courses et des favoris.

Faith Kipyegon en route pour un doublé historique

La Kényane Faith Kipyegon, double championne olympique et recordwoman du monde du 1500 m, sera la grande attraction du stade national de Tokyo. Elle disputera la finale du 1500 m le 16 septembre, où elle visera un troisième titre mondial consécutif. Trois jours plus tard, le 20 septembre, elle se lancera sur le 5000 m avec l’ambition d’un doublé qui entrerait dans l’histoire. Face à elle, l’Éthiopienne Gudaf Tsegay et sa compatriote Beatrice Chebet, également kényane et détentrice du record du monde du 5000 m, se dressent en rivales de taille.

Les hommes : un duel annoncé sur 800 m et 10 000 m

Le Kenya compte aussi sur Emmanuel Wanyonyi, 20 ans seulement, qui sera l’un des favoris de la finale du 800 m le 15 septembre. Sa puissance et son finish impressionnant pourraient ramener au pays un titre que les Kényans attendent depuis David Rudisha.

Sur le 10 000, l’Éthiopien Selemon Barega, champion olympique, et l’Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde, s’affronteront lors de la finale du 10 000 m le 14 septembre. Une course où la tactique et l’expérience feront toute la différence.

Le steeple et le marathon, symboles de suprématie

Discipline mythique du Kenya, le 3000 m steeple aura sa finale le 17 septembre. Malgré une concurrence de plus en plus forte, les spécialistes kényans restent favoris pour prolonger leur domination. Enfin, l’épreuve reine de l’endurance, le marathon, clôturera en partie le programme avec la finale hommes le 21 septembre et la finale femmes le 20 septembre. Sur ce terrain, la rivalité entre Nairobi et Addis-Abeba atteint son paroxysme, chaque nation alignant plusieurs athlètes capables de viser l’or.

À Tokyo, le fond et le demi-fond devraient une nouvelle fois consacrer l’Afrique de l’Est. Le Kenya et l’Éthiopie, fortes de décennies de tradition et d’un vivier inépuisable de champions, ont l’occasion d’affirmer une nouvelle fois leur suprématie.

Finales Tokyo 2025
Finales Tokyo 2025
