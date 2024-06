Le 16 juin 2024, Emmanuel Wanyonyi, un jeune prodige de 19 ans, a réussi un exploit exceptionnel en devenant le troisième homme le plus rapide de l’histoire du 800m. Lors des essais olympiques d’athlétisme du Kenya, il a réalisé un temps spectaculaire de 1:41.70, ce qui lui a permis de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris.

Cette performance remarquable a également fait de lui une figure incontournable des prochains Jeux.

Une performance époustouflante

Emmanuel Wanyonyi n’est pas étranger aux podiums. Déjà médaillé d’argent aux championnats du monde 2023, il continue de repousser les limites de son potentiel. « Je vais me préparer correctement pour le mois qui reste. Je vais travailler ma vitesse et à Paris nous allons vraiment courir », a-t-il déclaré après sa course victorieuse, pour exprimer sa détermination et son enthousiasme pour les prochains défis qui l’attendent à Paris.

La domination féminine kényane

Du côté féminin, la domination kényane se poursuit avec Faith Kipyegon, double championne du monde et détentrice du record du monde du 1500m féminin. Lors des mêmes essais, elle s’est imposée avec un temps impressionnant de 3:53.99. Cette victoire renforce sa position comme l’une des meilleures athlètes de la discipline et démontre son désir constant de se dépasser . « Je suis même surprise, vous savez je voulais courir le plus vite possible et voir ce qui était possible sur la ligne d’arrivée », a-t-elle confié.

Un programme de qualification intense

Les essais olympiques kényans ont également vu la qualification de Mary Moraa, championne du monde du 800m, en deuxième position, et de sa sœur Sarah Moraa en troisième place. Cet événement a non seulement servi à sélectionner les meilleurs athlètes pour Paris, mais a aussi montré la profondeur du talent dans l’athlétisme kényan.

Vers Paris 2024

Avec des athlètes comme Emmanuel Wanyonyi et Faith Kipyegon en tête de file, le Kenya s’annonce comme un sérieux concurrent aux prochains Jeux Olympiques de Paris. L’objectif de ces athlètes est clair : non seulement représenter leur pays avec fierté, mais aussi ramener des médailles et continuer d’écrire l’histoire de l’athlétisme mondial.