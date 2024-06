Teddy Riner triomphe encore à Marrakech : cap sur les JO de Paris 2024 !

Le judoka français Teddy Riner a une nouvelle fois démontré sa domination en remportant l’Open de Marrakech ce dimanche, dans la catégorie des +100 kg. Incontestablement le roi du judo mondial, Riner n’a laissé aucune chance à ses adversaires, s’imposant avec brio dans chacun de ses combats.

Actuellement au Maroc, où il s’entraine en préparation des Jeux Olympiques, Teddy Riner est entré en lice en quarts de finale. Il a d’abord éliminé le Marocain Anass Rhefraoui sur un cumulé de pénalités. Puis il a dominé son compatriote Tieman Diabyen demi-finale, avant de conclure sa journée en beauté avec une victoire par ippon sur le Camerounais Daniel Mepoui Anong en finale.

Un nouveau jalon vers Paris 2024

Cette victoire à Marrakech permet consolider son statut de favori pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. À 35 ans, le judoka français vise une quatrième médaille d’or olympique et rêve de clore sa carrière en beauté sur ses terres.

Comme à chaque compétition, la présence de Teddy Riner a attiré une foule nombreuse à Marrakech. Le judoka français, véritable icône de son sport, a profité de l’occasion pour encourager les jeunes judokas présents et leur transmettre sa passion pour le judo.

Une victoire qui confirme la domination de Teddy Riner

Le judoka français est toujours au sommet de son art. Avec cette nouvelle performance, il prouve une fois de plus qu’il est l’un des plus grands sportifs de tous les temps et le meilleur judoka de sa génération.

Teddy Riner a désormais rendez-vous avec un objectif majeur : les Jeux Olympiques de Paris 2024. À domicile, le judoka français aura à cœur de décrocher une quatrième médaille d’or olympique et de marquer ainsi encore plus l’histoire de son sport. Il faut rappeler que Teddy Riner a aussi 11 titres de champion du monde à son actif.

Teddy Riner, né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a commencé le judo à l’âge de 5 ans. Rapidement repéré pour son talent exceptionnel, il a gravi les échelons pour devenir l’un des plus jeunes champions du monde de l’histoire du judo, remportant son premier titre mondial à 18 ans en 2007. Depuis, Riner a accumulé une impressionnante collection de titres, avec 10 championnats du monde et 3 médailles d’or olympiques à son actif (Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016). Sa domination sur les tatamis lui a valu de nombreux surnoms, dont celui de « Teddy Bear » en raison de sa stature imposante et de sa personnalité attachante.

Outre ses exploits sportifs, Riner est également reconnu pour son engagement auprès des jeunes et des causes caritatives. Il utilise sa notoriété pour promouvoir le sport et les valeurs qu’il incarne, telles que le respect, l’humilité et le dépassement de soi. Son parcours inspire des millions de personnes à travers le monde et en fait un modèle pour de nombreux athlètes en herbe.

En route vers Paris 2024, Teddy Riner continue de s’entraîner avec une détermination inébranlable, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa légende.