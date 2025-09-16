Kipyegon offre un troisième or au Kenya, Simbu écrit l’histoire pour la Tanzanie

Aux Mondiaux d’athlétisme de Tokyo 2025, le Kenya a confirmé sa domination avec une troisième médaille d’or remportée par Faith Kipyegon sur 1500 m. La Tanzanie, elle, a vécu un moment historique grâce à Alphonce Simbu, vainqueur du marathon masculin.

La régularité kenyane

Faith Kipyegon a marqué l’histoire de l’athlétisme mondial. La championne kényane a remporté le 1500 mètres féminin en 3:52.15, décrochant ainsi son quatrième titre mondial sur la distance. Dès le départ, elle a imposé son rythme, laissant ses rivales impuissantes. Faith Kipyegon est triple championne olympique du 1 500 mètres, en 2016 à Rio, en 2021 à Tokyo et en 2024 à Paris, et quadruple championne du monde de cette distance, en 2017, en 2022; en 2023 et maintenant en 2025 !

Avec ce succès, le Kenya porte à trois son total de médailles d’or à Tokyo, après celles de Beatrice Chebet sur 10 000 mètres et de Peres Jepchirchir sur marathon. La performance de Kipyegon consolide la place du Kenya comme référence incontournable du demi-fond et du fond féminin.

« Chaque titre est spécial, mais celui-ci l’est encore plus car il montre que je peux rester au sommet malgré les années. Je voulais courir avec le cœur, et je suis fière de ce que j’ai accompli pour mon pays », a déclaré Faith Kipyegon, 31 ans, émue à l’issue de la course.

La Tanzanie dans la légende

Si la victoire de Kipyegon illustre la continuité, celle d’Alphonce Felix Simbu incarne la nouveauté et l’histoire. Le Tanzanien a remporté le marathon masculin au terme d’un scénario d’une rare intensité. Dans un sprint final haletant, il a devancé l’Allemand Amanal Petros de seulement trois centièmes de seconde, bien que les deux athlètes aient partagé le même temps officiel de 2 h 09 min 48 s.

Ce succès marque la première médaille d’or de la Tanzanie aux Mondiaux d’athlétisme. Simbu devient ainsi le héros d’une nation en quête de reconnaissance sur la scène internationale. « C’est le plus beau jour de ma vie. J’ai couru non seulement pour moi, mais pour toute la Tanzanie. Nous avons attendu longtemps une médaille d’or et aujourd’hui, j’ai senti que rien ne pouvait m’arrêter », a confié Simbu, rayonnant après sa victoire historique.