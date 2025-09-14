Le Kenya en majesté à Tokyo : une deuxième médaille d’or dans le marathon féminin

Peres Jepchirchir s’est illustrée hier dans le marathon féminin des Championnats du Monde d’Athlétisme à Tokyo 2025. Elle décroche une deuxième médaille d’or pour le Kenya dans ce championnat après le succès de Beatrice Chebet sur 10 000 mètres la veille. Dans un duel haletant contre l’Éthiopienne Tigst Assefa, Jepchirchir a su puiser dans ses réserves pour s’imposer dans les derniers mètres.

La course, disputée sous une chaleur accablante alliée à une forte humidité, aura éprouvé les corps autant que les esprits. L’Éthiopienne Tigst Assefa, auteure quelques mois plus tôt du record du monde pour une course uniquement féminine à Londres, avait la forme et la confiance. Elle et Jepchirchir sont restées solidaires pendant les 30 premiers kilomètres, rompant le peloton pour ne laisser derrière qu’un champ de poursuivantes décimé. Mais dans la dernière ligne droite, quand le stade national de Tokyo s’est ouvert devant elles, c’est l’expérience et la capacité à résister à la fatigue de la Kényane qui ont fait la différence.

Jepchirchir boucle sa course en 2h24’43’’, battant Assefa de deux secondes. Ce sprint final, imprévisible après un marathon aussi éprouvant, démontre combien la victoire a tenu au mental autant qu’à la condition physique. Assefa termine donc en argent, tandis que l’Uruguayenne Julia Paternain, étonnante dans ce contexte, décroche le bronze — son pays y gagne sa première médaille aux Mondiaux.

Un doublé historique, un défi de taille relevé

Ce deuxième titre consécutif pour le Kenya dans cette édition de Tokyo vient confirmer la profondeur actuelle de son vivier de fond féminin et sa domination sur son grand rival éthiopien. Après le triomphe de Beatrice Chebet dans le 10 000 mètres — course dans laquelle elle domine le dernier tour pour remporter sa première couronne mondiale — Jepchirchir enchaîne.

Peres Jepchirchir, déjà championne olympique, ajoute ainsi un titre mondial à son palmarès et ce n’est surement pas le dernier.