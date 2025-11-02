De violentes pluies ont provoqué un glissement de terrain meurtrier dans l’ouest du Kenya, faisant au moins 21 morts et des dizaines de disparus. Les opérations de secours se poursuivent difficilement dans une région isolée par les inondations. Ce drame relance le débat sur la vulnérabilité du pays face aux effets du changement climatique.

L’Ouest kényan est à nouveau frappé par une catastrophe naturelle meurtrière. Après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région vendredi, un glissement de terrain dévastateur a causé la mort d’au moins 21 personnes. Le bilan provisoire, communiqué par le ministre de l’Intérieur samedi, est lourd et pourrait encore s’alourdir, avec 31 personnes toujours portées disparues. Cet événement tragique, survenu notamment dans la sous-localité de Machember, à Mukurtwo, dans le comté d’Elgeyo Marakwet, met en lumière l’extrême vulnérabilité de cette partie du pays face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Des opérations de secours dans des conditions extrêmes

La situation sur le terrain reste critique et les efforts des équipes de recherche et de secours sont considérablement entravés. La Croix-Rouge kényane, en coordination avec le gouvernement, a fait état de difficultés majeures pour accéder aux zones touchées. L’accès à la région est rendu « extrêmement difficile en raison des inondations et des routes bloquées », selon un communiqué de l’organisation. La Kapsowar–Chesoi Road, une artère essentielle, a été complètement coupée par les éboulements, isolant davantage la zone du drame. Malgré ces obstacles, 19 survivants ont été secourus jusqu’à présent.

Face à l’urgence et à l’isolement des victimes, les autorités ont rapidement mobilisé des moyens importants. Outre les décès et les disparitions, le ministre de l’Intérieur, Kipchumba Murkomen, a indiqué que 25 personnes grièvement blessées ont été transportées par avion vers la ville d’Eldoret pour y recevoir des soins spécialisés. D’autres blessés sont pris en charge au Chesongoch Mission Hospital. Des images aériennes diffusées par la Croix-Rouge montrent l’ampleur des glissements de terrain, nécessitant le déploiement de soutiens aériens et de premiers intervenants pour les évacuations et les soins médicaux d’urgence.

Des inondations généralisées et des alertes maintenues

Le drame d’Elgeyo Marakwet n’est malheureusement pas un cas isolé. Les fortes pluies ont provoqué des inondations dans de nombreuses autres régions du Kenya, notamment Tana River, Garissa, Laikipia et Kisumu. Dans l’Ouest de Kisumu, un adolescent de 15 ans a trouvé la mort emporté par les eaux de la rivière Obonyo. À Mombasa, des quartiers informels comme Mburukenge et Kaa Chonjo ont également été touchés par des inondations localisées.

Ces intempéries ont entraîné la perte de bétail et le déplacement de centaines de ménages. Le Ministère de l’Intérieur et le Kenya Meteorological Department maintiennent leurs mises en garde, alertant le public sur la persistance de fortes pluies et l’augmentation du risque de glissements de terrain et d’inondations, en particulier dans les zones vallonnées et riveraines.

Un risque climatique récurrent en Afrique de l’Est

Ce nouvel événement tragique s’inscrit dans un schéma climatique de plus en plus inquiétant pour la région. La saison des pluies, souvent aggravée par des phénomènes comme El Niño, a déjà eu des conséquences meurtrières par le passé, touchant non seulement le Kenya, mais aussi ses voisins d’Afrique de l’Est, comme la Tanzanie, l’Éthiopie et l’Ouganda.

Alors que les équipes d’urgence invitent le public à la plus grande prudence, à éviter les routes inondées et à suivre les alertes officielles, la question de la résilience des infrastructures et de la prévention des risques dans un contexte de changement climatique reste une préoccupation majeure pour le gouvernement kényan.