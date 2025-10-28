Onze morts au Kenya : le vol de safari qui a viré au drame

Un drame aérien a endeuillé le Kenya ce mardi matin. Un petit avion de tourisme reliant Diani au parc national du Massaï Mara s’est écrasé peu après son décollage. Les onze occupants, dont huit touristes hongrois et deux Allemands, ont perdu la vie.

L’accident ravive les inquiétudes sur la sécurité des vols intérieurs dans le pays.

Le silence radio après le décollage de Diani

L’appareil, un Cessna Caravan exploité par la compagnie Mombasa Air Safari Limited, avait quitté la station balnéaire prisée de Diani. Sa destination finale était le parc national du Massaï Mara. Selon l’Autorité de l’aviation civile kényane (KCAA), l’accident s’est produit vers 5 h 30 locale (3 h 30 de Paris), d’autres sources évoquent 8 h 35, dans la région côtière de Kwale, à environ 40 kilomètres de la piste de Diani. Le vol n’a duré que quelques dizaines de minutes avant de s’abîmer dans une zone vallonnée et boisée. Des témoins ont rapporté avoir entendu une « forte détonation » avant de découvrir l’épave calcinée de l’avion.

Un bilan sans survivant parmi les passagers et l’équipage

La compagnie Mombasa Air Safari a rapidement confirmé la terrible nouvelle. Le patron, John Cleave, a déclaré avec affliction qu’il n’y avait « malheureusement aucun survivant« . Au total, onze personnes ont perdu la vie dans ce drame. Parmi elles se trouvaient dix passagers : huit Hongrois et deux Allemands. Le commandant de bord, de nationalité kényane, a également été tué. L’absence de survivants a été confirmée par la compagnie et le ministère des transports, tandis qu’une équipe d’intervention d’urgence a été mobilisée sur les lieux de l’impact.

L’onde de choc internationale et l’enquête en cours

La nouvelle a suscité une vive émotion à l’étranger, particulièrement en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban a rapidement qualifié l’accident de « tragédie » et a assuré que la diplomatie hongroise apportait « toute l’aide nécessaire aux familles concernées. »

Sur place, la KCAA a lancé une enquête pour déterminer les causes de ce crash fatal. Des agences gouvernementales se sont rendues sur le site de l’accident, qui était difficile d’accès. Des images diffusées par les médias locaux montrent les forces de sécurité inspectant, sous une pluie battante, les restes méconnaissables de l’appareil dans un environnement de forêt dense. L’analyse des débris et des enregistreurs de vol sera déterminante pour comprendre ce qui a provoqué la chute de l’avion.

La sécurité des vols intérieurs africains au centre des préoccupations

Ce drame expose la récurrence des accidents de petits avions au Kenya. Ces vols, souvent opérés par des compagnies charter, sont vitaux pour acheminer les touristes vers les réserves naturelles éloignées comme le Massaï Mara. Cependant, leur sécurité est régulièrement mise en cause. En août dernier déjà, un avion léger de l’ONG médicale Amref s’était écrasé près de Nairobi, faisant six morts. La fréquence de ces incidents oblige les autorités à renforcer les contrôles et les normes de sécurité pour garantir la confiance des voyageurs qui contribuent largement à l’économie kényane.