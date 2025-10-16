Joseph Kabila refait surface : un conclave d’opposants à Nairobi relance la bataille politique congolaise

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
L'ancien Président, Joseph Kabila, à Goma
L'ancien Président, Joseph Kabila, à Goma

Condamné à mort par contumace, Joseph Kabila refait surface à Nairobi, où il a réuni plusieurs figures de l’opposition congolaise. Ce conclave, dénoncé par Kinshasa comme une provocation, ravive les tensions politiques en RDC. L’ancien président semble vouloir redevenir un acteur clé dans un pays toujours en quête de stabilité.

L’ancien président congolais Joseph Kabila, condamné à mort par contumace fin septembre pour « trahison » et « crimes de guerre », est réapparu publiquement à Nairobi, où il a présidé un conclave d’opposants. Cette initiative, perçue par Kinshasa comme une provocation, rebat les cartes d’un échiquier politique déjà sous tension en République démocratique du Congo (RDC).

Un retour politique sous le sceau de la défiance

Joseph Kabila, qui avait dirigé la RDC de 2001 à 2019, n’avait plus fait d’apparition publique depuis sa condamnation par la justice militaire congolaise. À Nairobi, il a rassemblé autour de lui plusieurs figures de l’opposition, dont l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le militant Bienvenu Matumo, ex-leader du mouvement Lucha.

Ce conclave, tenu les 14 et 15 octobre, s’est soldé par la création d’un nouveau front politique baptisé « Mouvement sauvons la RDC ». Les participants ont dénoncé la « dictature » du président Félix Tshisekedi et la « dégradation sécuritaire » du pays, tout en appelant les Congolais à « résister » et à « refuser les jugements iniques » contre les opposants.

Un conclave perçu comme un défi au régime Tshisekedi

Kinshasa n’a pas tardé à réagir. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a qualifié la réunion de « mascarade politique », accusant Nairobi de se transformer en « capitale du complot contre la RDC ». Selon lui, cette rencontre serait avant tout l’expression d’une « nostalgie des privilèges perdus » de la part d’anciens dignitaires désormais condamnés ou marginalisés.

L’ancien président Kabila, âgé de 54 ans, est accusé d’avoir collaboré avec le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, qui contrôle plusieurs zones de l’est du pays. Sa condamnation, intervenue après plusieurs revers militaires de l’armée congolaise, est perçue par certains analystes comme une tentative du pouvoir de l’empêcher de redevenir une figure centrale de l’opposition.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
RDC : condamnation de Joseph Kabila, ses partisans dénoncent une « dictature

La RDC, toujours prisonnière de ses fractures

Le conclave de Nairobi intervient dans un contexte où l’est du pays reste ravagé par les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23. Riche en ressources minières, la région est depuis trois décennies l’épicentre d’une instabilité chronique alimentée par les rivalités régionales et les failles de gouvernance à Kinshasa.

Dans ce climat explosif, la résurgence politique de Joseph Kabila pourrait accentuer les divisions internes. Bien qu’en exil, l’ex-président conserve un réseau d’alliés au sein de l’armée et du monde des affaires, ce qui inquiète le pouvoir en place.

ue congolaiseEn mai dernier déjà, Kabila avait déclaré que « la dictature doit prendre fin » en RDC, se disant prêt à « jouer sa partition ». Ce retour sur le devant de la scène, malgré sa condamnation, illustre la fragilité des institutions congolaises et la polarisation du débat politique.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Présidentielle en Guinée : la DGE au cœur de la tempête politique

Présidentielle en Guinée : la DGE au cœur de la tempête politique

La désignation de la Direction générale des élections (DGE) pour organiser la présidentielle du 28 décembre provoque une onde de choc en Guinée. L’opposition...
Avion avec train d'atterrissage sorti

Maurice secouée par l’atterrissage controversé d’un jet privé malgache

L’atterrissage d’un jet privé venu de Madagascar, transportant plusieurs proches d’Andry Rajoelina, provoque une onde de choc à Maurice. L’autorisation de vol, accordée dans...
Le roi du Maroc, Mohammed VI

Au Maroc, Mohammed VI persiste dans la répression malgré l’avertissement venu de Madagascar

Les condamnations tombées à Agadir mercredi 15 octobre contre 17 jeunes Marocains liés aux manifestations du collectif Gen Z 212 révèlent le visage de...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025