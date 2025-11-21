Life for Relief and Development : un engagement vital à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance

À l’heure où le monde célèbre la Journée mondiale de l’enfance, l’association humanitaire Life for Relief and Development tire la sonnette d’alarme sur la situation dramatique de millions d’enfants africains et moyen-orientaux. Avec 33 années d’expérience sur le terrain et une présence active dans 60 pays, l’organisation dévoile l’ampleur d’une crise humanitaire sans précédent qui menace les droits fondamentaux de l’enfance.

Le Dr Abdelwahab Alaouneh, directeur régional Moyen-Orient de Life, dresse un constat accablant : « Ces enfants ne sont pas des statistiques. Ce sont des urgences humaines. » Les données parlent d’elles-mêmes : 49 millions d’enfants déplacés dans le monde, dont 80% à cause des conflits armés. 118 millions souffrent de faim aiguë, parmi lesquels 63 millions vivent dans des zones de guerre. L’UNICEF a qualifié 2024 comme l’une des pires années pour les enfants dans les zones de conflit, et les perspectives pour l’année en cours s’annoncent encore plus sombres.

Une approche globale et durable

Omar Mamdouh, directeur des projets exécutifs de Life, explique la philosophie d’intervention de l’organisation : « Nous adoptons une approche durable qui couvre d’abord les besoins essentiels des orphelins, puis leurs besoins de développement à long terme. » Cette stratégie holistique englobe l’accès à un abri décent, l’éducation, les soins de santé et le soutien psychosocial, transformant l’urgence humanitaire en opportunité de développement durable.

L’association prend actuellement en charge près de 13 000 orphelins dans 22 pays, leur assurant alimentation, vêtements, éducation et soins médicaux. Au-delà de la simple survie, Life s’attache à briser le cycle de la pauvreté en investissant dans l’éducation et le bien-être psychologique de ces enfants, leur permettant de devenir « les leaders de demain ».

Le Soudan : épicentre de la catastrophe humanitaire

La situation au Soudan représente actuellement la plus grande crise de déplacement d’enfants au monde. Sidra Bakir, coordinatrice des projets au Soudan pour Life, révèle des chiffres alarmants : 15 millions d’enfants nécessitent une aide humanitaire urgente. Dans les zones de conflit, 90% des enfants sont déscolarisés et plus de 15% souffrent de malnutrition aiguë dans les camps de déplacés. La famine menace particulièrement la région d’El-Fasher, et si les aides continuent de diminuer, 14 millions d’enfants supplémentaires risquent d’être privés de soutien alimentaire d’ici la fin de l’année.

Life intervient non seulement à l’intérieur du Soudan, mais suit également les familles déplacées en Égypte, au Tchad et en Éthiopie, assurant une continuité dans l’assistance humanitaire au-delà des frontières.

Gaza : l’éducation comme bouée de sauvetage

Face à la tragédie qui se déroule à Gaza et en Cisjordanie, Life a développé une réponse innovante centrée sur l’éducation et le soutien psychosocial. Abu Sohaib, coordinateur de projets à Gaza, détaille les réalisations : « Nous avons construit 30 tentes éducatives pour environ 2 700 élèves, ainsi que des espaces pour 66 enfants en maternelle. » Ces structures temporaires sont réparties entre le nord de Gaza, Gaza-ville, la zone centrale, Rafah et Khan Younès, offrant un semblant de normalité dans le chaos.

L’organisation a également créé une académie éducative mobile et aménagé des espaces d’apprentissage dans les centres de déplacement, démontrant que même dans les circonstances les plus difficiles, le droit à l’éducation reste une priorité absolue.

Les voix de l’espoir : témoignages d’enfants

Derrière les statistiques se cachent des histoires individuelles poignantes. Hijra, 9 ans, en Sierra Leone, raconte : « L’accès à l’eau potable et à une alimentation enrichie m’a sauvée des injections hebdomadaires. Je suis enfin en bonne santé. »

Yamen, 12 ans, orphelin à Gaza, confie : « Mon seul souhait était de ne pas assumer seul la responsabilité de mes neuf frères et sœurs et de ne plus dormir affamé. Life m’a redonné ce droit après la perte de mes parents. »

Au Tchad, Zaid, 14 ans, exprime sa joie simple mais profonde : « Revenir à l’école était mon rêve le plus cher… ma plus grande joie. » Ces témoignages illustrent comment des interventions ciblées peuvent transformer radicalement la vie d’un enfant.

Face à l’ampleur de la crise, Life for Relief and Development lance un appel urgent à la communauté internationale. Avec un milliard d’enfants vivant dans des pays exposés aux risques climatiques extrêmes et 473 millions dans des zones de conflit, l’action humanitaire ne peut plus attendre.