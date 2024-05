Les moutons espagnols en vogue au Maroc à l’approche de l’Aïd el-Adha

Aïd el-Adha approche à grands pas au Maroc, et la question du mouton est sur toutes les lèvres. Cette année, les moutons espagnols gagnent du terrain auprès des consommateurs, concurrençant les ovins locaux.

Les moutons espagnols ont la cote au Maroc, à l’approche de l’Aïd el-Adha. Plusieurs facteurs expliquent ce succès des moutons espagnols auprès du consommateur marocain. Il y a d’abord la proximité géographique qui fait que les moutons sont plus frais grâce à des transports courts et économiques. Les bêtes espagnoles sont réputées avoir une viande savoureuse, avec une faible teneur en gras et respectent les normes religieuses.

Les moutons espagnols moins chers

Par ailleurs, les prix des moutons espagnols sont attractifs puisqu’ils coûtent un peu moins chers que leurs cousins marocains, et s’adressent à une clientèle plus large. Mais la production locale n’est pas en reste. Sardi, Béni Guil, Timahdite… Le Maroc possède un patrimoine ovin unique, avec des races adaptées à chaque région et appréciées pour leurs qualités gustatives et leur robustesse.

Avec la modernisation des pratiques et la diversification des races, les autorités et les acteurs du secteur s’activent pour répondre à la demande croissante et préserver le savoir-faire ancestral. Si les moutons espagnols apportent une alternative intéressante, la production locale reste ancrée dans les traditions du pays.

600 mille moutons espagnols

A côté des moutons espagnols et marocains, le royaume du Maroc reçoit d’autres offres. La concurrence est rude, avec des pays comme la Roumanie, l’Italie, la Pologne, et même l’Australie, également en lice pour fournir des moutons au Maroc. Pour cette année, les professionnels du secteur prévoient une légère hausse des prix par rapport à l’année précédente.

En 2023, le kilogramme de moutons se vendait entre 4 et 5 euros. Cette année, les prix pourraient atteindre 6 euros le kilogramme. Il est prévu des moutons pesant à partir de 30 kg pour satisfaire les budgets plus modestes. Le prix du mouton espagnol commence à 150 euros, contre 277 euros pour leurs cousins marocains. Le Maroc pourrait importer jusqu’à 600.000 têtes de moutons espagnols.