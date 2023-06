Aïd el-Adha au Maroc : fiente, levure, « derdek »… pour engraisser les moutons

Au Maroc, tous les moyens sont bons pour engraisser les moutons, à l’approche de l’Aïd el-Kébir, prévu fin juin. Les éleveurs n’hésitent pas à administrer à leurs bêtes de la fiente, de la levure chimique ou même des produits utilisés par les femmes pour grossir. Juste pour avoir de gros moutons.

Plus le mouton est gros, plus il coûte cher. Et ça, les éleveurs marocains le savent. Ce qui justifie qu’ils aient recours à tout produit possible. L’essentiel est que ce produit parvienne à engraisser au mieux leurs animaux. Surtout à quelques encablures de la fête du mouton, l’Aïd el-Adha encore appelé Aïd el-Kébir ou Tabaski dans certains pays.

Saisie de produits impropres et sanctions

Seulement, les autorités sanitaires royales sont conscientes de la situation et des dangers que peuvent représenter certains produits administrés aux moutons. Raison pour laquelle elles ont entrepris de faire des descentes sur le terrain afin de procéder à des contrôles. Des tonnes de produits impropres à la consommation des animaux ont ainsi été saisies, relève Bladi.

C’est dans ce cadre que l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaire a procédé à des sanctions. Comme le retrait de l’autorisation à une unité de production et de commercialisation de produits alimentaires pour bétail. Il lui est reproché le non-respect des conditions de sécurité sanitaire. Par ailleurs, souligne le journal, les autorités ont précédé à une saisie conservatoire de la matière première servant à la fabrication de ces produits.

Tout pour engraisser les moutons avant l’Aïd el-Adha

Toujours selon Bladi, les services vétérinaires ont mis la main sur au moins 232 tonnes de fiente de volailles destinées à engraisser les moutons pour l’Aïd el-Adha. Par ailleurs, il a été procédé à la saisie de 98 moutons à qui les fraudeurs ont retiré la puce d’identification pour pouvoir les écouler au noir. Une véritable course aux recettes à l’approche de la fête du mouton célébrée dans tous les pays musulmans.

Au Maroc, on apprend que les éleveurs usent de tous les moyens pour engraisser leurs moutons. Si certains utilisent la fiente de volaille, d’autres se servent de levure chimique afin de donner du volume à leurs bêtes. Tandis que d’autres éleveurs, plus véreux, n’hésitent pas à administrer à leurs animaux du « derdek », ce fameux produit utilisé par les femmes, pour avoir des rondeurs.