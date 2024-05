Inquiétude des Marocains face à la hausse des prix de la viande rouge à l’approche de l’Aïd el-Adha

Au Maroc, les prix de la viande rouge connaissent une hausse importante depuis plusieurs mois, atteignant des niveaux record. Selon les sources consultées, le kilogramme de viande bovine se vend actuellement entre 7,9 euros et 8,83 euros, tandis que celle d’agneau se négocie entre 10,23 euros et 11,6 euros, voire plus dans certains cas.

Au Maroc, la flambée des prix de la viande rouge suscite l’inquiétude des consommateurs et met à mal le pouvoir d’achat des ménages. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment la sécheresse qui frappe le Maroc depuis plusieurs années et a entraîné une réduction de la production fourragère. Ce qui a eu un impact négatif sur l’élevage du bétail.

Hausse des coûts de production de la viande rouge

La situation a dû contraindre les éleveurs à vendre leurs animaux à des prix plus élevés pour compenser leurs pertes. Ce qui a contribué à la hausse des prix de la viande. Il y a aussi l’augmentation des coûts de production de la denrée qui ont augmenté, ces derniers mois, en raison de la hausse des prix des aliments pour bétail, du carburant et du transport.

La demande en viande rouge reste soutenue au Maroc, en particulier pendant les fêtes religieuses comme l’Aïd el-Adha. Cette forte demande, couplée à une offre insuffisante, contribue à la hausse des prix. Il se trouve aussi que le Maroc a mis en place des restrictions à l’importation de ce produit dans le but de protéger son marché national.

Stabiliser les prix de la viande rouge

Ces restrictions ont également contribué à la hausse des prix, car elles ont réduit l’offre de viande disponible sur le marché. Face à cette situation, le gouvernement marocain a pris plusieurs mesures pour tenter de stabiliser les prix de la viande rouge. Il s’agit notamment de l’augmentation des subventions sur les aliments pour bétail, réduire les coûts de production des éleveurs.

Le gouvernement marocain a mis en place un programme de soutien à l’élevage visant à améliorer la productivité et la qualité de cette denrée à forte consommation. En plus d’avoir autorisé l’importation de viande rouge en provenance de certains pays afin d’augmenter l’offre sur le marché national. Malgré ces mesures, les prix continuent d’augmenter. Les consommateurs marocains espèrent que les prix baisseront, surtout à l’approche de l’Aid el-Adha.