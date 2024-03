Le prix du poulet flambe au Maroc à l’approche du ramadan

Les prix de la volaille ont pris l’ascenseur au Maroc, à la veille du début du mois de ramadan, malgré les mesures annoncées par les autorités.

Au Maroc, le prix du poulet a atteint 22 dirhams le kilo, provoquant la colère des consommateurs. Cette flambée des prix est due à plusieurs facteurs. Notamment une demande en volaille qui augmente toujours avant le Ramadan, car c’est une viande très consommée pendant ce mois sacré.

Il y a aussi que la production de volaille a baissé en raison des conditions climatiques défavorables et de la hausse des prix des aliments pour animaux. En plus des coûts de production élevés: Le prix du gaz utilisé pour chauffer les poussinières en hiver a également augmenté, ce qui a contribué à la hausse des prix de la volaille.

Les assurances du gouvernement

Pourtant, début février, la ministre marocaine de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, avait donné des assurances aux consommateurs. L’officielle avait annoncé la baisse des prix de plusieurs denrées, notamment de base. C’est le cas des tomates, des pommes de terre et des oignons, ont enregistré une baisse, depuis quelques semaines.

A l’issue d’une réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois de ramadan, Mme Fettah avait affirmé que l’approvisionnement est suffisant au niveau de l’ensemble des marchés dans les différentes régions du Maroc. Non sans appeler à intensifier le contrôle des prix.

Le prix du poulet flambe avant le ramadan

Nadia Fettah avait saisi l’occasion pour rappeler que durant les trois dernières années, le mois de ramadan a coïncidé avec une conjoncture difficile. Ce, en raison notamment de l’inflation et de la sècheresse qui frappe durement le Maroc depuis plusieurs années. La ministre avait rassuré que tous les départements sont mobilisés pour maintenir l’approvisionnement des marchés.

Sauf que la réalité est là : le prix du poulet flambe juste avant le ramadan. Et le retard des pluies pourrait aggraver la situation en poussant certains éleveurs à suspendre leur activité. Notons que le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024, selon les calculs astronomiques. L’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des Affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.