Au Maroc, la population continue de manifester contre la vie chère

Les Marocains continuent d’appeler le gouvernement à adopter des mesures immédiates pour améliorer leur pouvoir d’achat. Face à une forte inflation, les syndicalistes ont invité Aziz Akhannouch et son équipe à préserver la sécurité alimentaire des Marocains. Ils ont outre réitéré leur appel à la réforme des grilles salariales.

Au Maroc, la Fête du travail a été célébrée à travers des meetings et des marches. Ce lundi 1ermai, L’UMT (Union marocaine du travail), l’UNTM (Union nationale du travail au Maroc), la CDT (Confédération démocratique du travail), l’UGTM (Union générale des travailleurs du Maroc), la FNE (Fédération nationale de l’enseignement) ont organisé des marches ou des rassemblements. Les syndicats ont saisi l’opportunité pour appeler à la régularisation des travailleurs temporaires, la protection contre le licenciement arbitraire.

Protéger le pouvoir d’achat des Marocains

Au cours de ces manifestations qui ont drainé des foules, les travailleurs ont scandé des slogans appelant à améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de travail. La Confédération démocratique du travail a appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes et immédiates pour protéger le pouvoir d’achat des Marocains. Notamment, en plafonnant les prix et les marges bénéficiaires. La réduction des taxes sur les hydrocarbures ainsi que la lutte contre toutes les formes de monopole et de spéculation pourraient, selon eux, renforcer le pouvoir d’achat.

La CDT a en outre appelé à une exonération totale de la TVA pour les denrées alimentaires de base. Les mouvements syndicaux ont dénoncé que le gouvernement ne doit pas rester les bras croisés devant cette situation sous prétexte de la conjoncture internationale. La célébration de la Fête du Travail intervient, en effet, dans une conjoncture difficile que traverse le monde entier, marquée par l’inflation et la hausse des prix. Ce, à la faveur d’une crise de Covid qu’a traversé le monde entier exacerbée par l’invasion russe en Ukraine.

Renforcer la protection sociale

Les syndicats ont appelé le gouvernement d’Aziz Akhannouch à faire usage des mécanismes à même de soutenir le pouvoir d’achat, notamment la baisse de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur certains biens de consommation et services. Même si, disent-ils, il faut le faire de façon partielle et progressivement. Ils ont en outre insisté sur l’accélération des chantiers visant à renforcer la protection sociale. Lors de la manifestation de ce 1er mai, les syndicats marocains ont appelé à la préservation des acquis et droits de la classe ouvrière.

Les travailleurs n’ont pas omis de plaider pour l’amélioration des conditions de travail et la garantie du service public dans l’enseignement, la santé, l’emploi et l’habitat. Les participants aux défilés ont aussi dénoncé la hausse des prix des biens de première nécessité et le gel des salaires. Ils ont en outre plaidé pour le renforcement de la lutte contre le chômage, la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, le respect des libertés syndicales et la préservation des acquis et des droits.

Appel au respect des libertés syndicales

Les syndicats ont par ailleurs appelé la classe ouvrière à resserrer les rangs et à se mobiliser pour préserver les acquis et défendre ses revendications légitimes. L’amélioration des conditions de la classe ouvrière, en augmentant les salaires et les pensions de retraite et en réduisant le taux d’imposition sur les salaires a aussi été au centre des revendications.

Les manifestations de ce 1er mai s’inscrivent dans la continuité des revendications des populations marocaines depuis quelques temps. Le samedi 8 avril 2023, dans la soirée, plusieurs villes du royaume chérifien ont enregistré des manifestations. A Rabat, par exemple, des activistes ont organisé une manifestation à l’appel du Front national marocain. L’objectif étant de protester « contre la flambée des prix des denrées alimentaires et des services de base ».