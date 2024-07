Les derniers soldats américains quittent le Niger, début août

Le retrait des forces américaines du Niger, annoncé comme achevé pour début août, marque un tournant important dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le général Kenneth Ekman, commandant d’Africom, a confirmé le départ des derniers soldats américains, lors d’un point presse à Abidjan. Le gradé a souligné une coordination étroite avec les autorités nigériennes.

Renforcement des partenariats avec les forces ivoiriennes

Malgré ce retrait, les États-Unis entendent maintenir leur engagement dans la région. Le général Ekman a évoqué un renforcement des partenariats avec les forces ivoiriennes, notamment dans le nord du pays, zone particulièrement menacée par les groupes djihadistes. Il a toutefois démenti toute intention de construire une nouvelle base militaire en Côte d’Ivoire.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions entre le Niger et les États-Unis, suite au coup d’État survenu en juillet 2023. Les conséquences de ce retrait pour la sécurité régionale sont importantes, car le Sahel reste une zone très instable et menacée par le terrorisme. Le départ des troupes américaines n’est pas un cas isolé, puisque d’autres puissances occidentales ont décidé de faire leurs valises.

L’Allemagne retire ses soldats du Niger

Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a annoncé officiellement la cessation de toute coopération militaire avec le Niger, le 16 juillet 2024. Cette décision est motivée par une profonde dégradation des relations avec les nouvelles autorités nigériennes, installées à la suite d’un coup d’État en juillet 2023.

Les autorités allemandes estiment que le nouveau régime au Niger n’est plus un partenaire fiable. Le Sahel est en proie à des troubles importants, et les relations entre les puissances occidentales et les pays de la région se sont détériorées. Des divergences persistantes, notamment sur la question de l’immunité juridique des soldats allemands, ont rendu la poursuite de la coopération impossible.

Les quelque 40 soldats allemands stationnés à Niamey quitteront le pays d’ici fin août 2024. La base de transport aérien allemande sera désinvestie. Ce retrait s’inscrit dans un contexte plus large avec notamment le départ des autres puissances occidentales. La France ayant déjà retiré ses troupes fin 2023, et les États-Unis prévoient de faire de même d’ici début août.