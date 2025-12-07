Les cinq plus belles villes d’Afrique : le Maghreb à l’honneur, la Tanzanie en tête

Du pied du Mont Meru aux ruelles de la Casbah, le classement des villes africaines préférées des voyageurs réserve quelques surprises. Trois cités maghrébines figurent dans le top 5, mais c’est une ville tanzanienne méconnue qui décroche la première place du classement d’Avygeo.

Quelles sont les plus belles villes du continent africain ? Le site de voyage Avygeo a tranché, en croisant les recommandations de ses membres et l’expertise de sa rédaction. Le palmarès qui en résulte bouscule certaines idées reçues et consacre des destinations parfois ignorées des circuits touristiques classiques.

Arusha, porte d’entrée des merveilles tanzaniennes

C’est la surprise de ce classement. Nichée au pied du Mont Meru, dans le nord de la Tanzanie, Arusha s’impose comme la ville africaine préférée des voyageurs. La cité séduit par son marché central bouillonnant, son Cultural Heritage Centre dédié à l’artisanat local et ses villages environnants propices à l’immersion culturelle.

Mais son atout majeur reste sa position stratégique : Arusha constitue le camp de base idéal pour rejoindre le Serengeti, le cratère du Ngorongoro ou tenter l’ascension du Mont Meru.

Marrakech, l’indétrônable Perle du Sud

La Ville ocre n’a plus à prouver son pouvoir d’attraction. Deuxième du classement, Marrakech continue d’envoûter par ses souks labyrinthiques, ses palais somptueux et l’effervescence permanente de la place Jemaa el-Fna. Entre les jardins Majorelle, havres de paix aux bleus éclatants, et les riads secrets où le temps suspend son vol, la cité marocaine incarne mieux que toute autre la rencontre entre tradition et modernité.

Le Cap, symphonie australe entre océan et montagne

Troisième marche du podium pour la métropole sud-africaine, coincée entre l’Atlantique et la majestueuse Table Mountain. Le Cap fascine par ses contrastes : plages immaculées peuplées de manchots, townships chargés d’histoire, vignobles à perte de vue et scène gastronomique de rang mondial. Un concentré de nature sauvage et de cosmopolitisme décontracté qui justifie amplement sa réputation.

Tunis, carrefour des civilisations

La capitale tunisienne occupe la quatrième place, forte d’un patrimoine exceptionnel où se croisent influences ottomanes, arabes et européennes. Sa médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, déroule un dédale de souks et de palais séculaires, tandis que les avenues du centre-ville rappellent les grandes capitales méditerranéennes. À deux pas, les ruines de Carthage et les façades bleues et blanches de Sidi Bou Saïd complètent un tableau d’une richesse rare.

Alger, la grande méconnue

Fermant ce top 5, la capitale algérienne s’impose comme la révélation du classement. Alger « se mérite », prévient Avygeo. Entre sa Casbah millénaire, ses boulevards haussmanniens et sa basilique veillant sur la baie, la Blanche déploie une mosaïque d’influences que peu de visiteurs ont encore découverte. C’est précisément cette authenticité préservée du tourisme de masse qui constitue sa force et son charme singulier.