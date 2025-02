Le pape François hospitalisé à cause d’une bronchite

Le pape François a été admis, ce vendredi, à l’hôpital Policlínica Agostino Gemelli, à Rome, pour subir des tests diagnostiques et poursuivre le traitement de la bronchite.

« Ce matin, après les audiences, le pape François sera admis à la polyclinique Agostino Gemelli pour effectuer les tests diagnostiques nécessaires et poursuivre le traitement hospitalier de la bronchite qui l’affecte », indique un communiqué du Vatican. Dimanche, lors de l’audience générale, le Pape a demandé à un assistant de lire la catéchèse, affirmant qu’il souffrait d’un « gros rhume » qui lui rendait difficile la parole. Mercredi, encore convalescent d’une bronchite, il a été remplacé par une autre personnalité religieuse dans la lecture de la catéchèse. « Maintenant, je me permets de demander au curé de le lire. Avec ma bronchite, je n’y arrive toujours pas. J’espère que je pourrai la prochaine fois », a-t-il dit après avoir lu quelques lignes de sa catéchèse.

Le pape François et ses nombreux ennuis de santé

Le pontife suprême argentin, élu pape en 2013, a connu plusieurs problèmes de santé ces dernières années : douleurs aux genoux et aux hanches, inflammation du côlon, opération d’une hernie. Francisco, qui s’est fait retirer une partie d’un poumon lorsqu’il était jeune, a été hospitalisé pendant trois nuits en 2023 pour une bronchite, qu’il a traitée avec des antibiotiques.

Le pape François a toujours accordé une attention particulière à l’Afrique, un continent confronté à de nombreux défis, notamment en matière de pauvreté, de conflits, et de droits humains. Depuis son élection en 2013, il a effectué plusieurs voyages en Afrique, des déplacements qui ont permis de renforcer les liens entre le Vatican et les pays africains tout en soutenant les communautés chrétiennes locales et en adressant des messages de paix et de réconciliation.

Le voyage en Centrafrique, Kenya, Ouganda et RDC

L’un des premiers voyages significatifs de pape François en Afrique a eu lieu en novembre 2015, lorsqu’il s’est rendu en République Centrafricaine. Ce pays était alors plongé dans une guerre civile dévastatrice, avec des tensions entre les groupes chrétiens et musulmans. Le pape a fait une visite historique à la mosquée de Bangui, et souligné l’importance du dialogue interreligieux. Ce déplacement s’est terminé par une célébration de la messe dans la cour du Palais présidentiel, symbolisant un message fort de paix et de solidarité. Le pape François a également désigné la République Centrafricaine comme « un pays qui porte la paix ».

Lire : Le pape François appelle à une résolution pacifique de la crise en RDC

En 2017, le pape François a effectué un voyage historique en Afrique de l’Est et Centrale, visitant trois pays : le Kenya, l’Ouganda et la République Démocratique du Congo (RDC). Ce voyage a fait ressortir ses préoccupations concernant la paix, la réconciliation et la justice sociale sur le continent. Au Kenya, il a prononcé un discours soulignant l’importance de la paix et de la dignité humaine, tout en condamnant la corruption et l’injustice. En Ouganda, il a salué l’engagement des chrétiens locaux, rappelant les martyrs ougandais qui ont perdu la vie pour leur foi. En RDC, il a dénoncé les violences et les violations des droits humains qui secouent le pays, appelant à la fin des conflits et à la réconciliation nationale.

Voyage en Égypte et tournée au Mozambique, Madagascar et Maurice

Bien que l’Égypte ne soit pas un pays subsaharien, le voyage du pape François en 2017 revêtait une importance particulière en raison de la situation des chrétiens coptes dans ce pays majoritairement musulman. Le pape a rencontré le grand imam d’Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, dans un geste symbolique de rapprochement entre les différentes religions. Ce voyage a été marqué par un message de tolérance et de paix, soulignant l’importance du dialogue interreligieux et condamnant fermement le terrorisme et les attaques contre les minorités religieuses.

Lire : Le voyage du Pape en Afrique maintenu, malgré sa maladie

En 2019, le pape François a effectué un autre voyage en Afrique, cette fois en visitant le Mozambique, Madagascar et l’île Maurice. Ce voyage avait pour objectif de souligner les efforts des communautés chrétiennes face à la pauvreté, aux conflits et à la dégradation de l’environnement. À Madagascar, le pape a mis en lumière la crise écologique qui touche l’île, notamment la déforestation et la perte de biodiversité. À Maurice, il a encouragé le dialogue interreligieux dans une société marquée par une grande diversité culturelle. Au Mozambique, il a plaidé pour la paix après les années de guerre civile et a rencontré des victimes de conflits.

Voyage en RDC et au Soudan du Sud et messages de paix et de solidarité

Le pape François a prévu un voyage historique en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud en 2022. Cette visite a été initialement reportée en raison de la pandémie de COVID-19, mais elle a finalement eu lieu en 2023. Cette visite avait pour objectif de soutenir les populations africaines confrontées à des conflits interminables, notamment en RDC et au Soudan du Sud. Le pape a exprimé son désir d’apporter un message de paix et de réconciliation dans ces deux pays dévastés par la guerre civile. Le pape a également organisé un évènement de prière et de réflexion pour la paix, en présence des leaders politiques et religieux des deux nations.

Les voyages du pape François en Afrique ont toujours été marqués par des appels à la paix, à la réconciliation et à la solidarité entre les peuples. Le pape a dénoncé les injustices sociales, économiques et environnementales, non sans mettre l’accent sur les droits des plus vulnérables, des migrants et des réfugiés. Il a également mis en avant l’importance du dialogue interreligieux, et invité les différentes communautés religieuses à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité.