Le Maroc, grand favori, défie la révélation malgache en finale historique du CHAN 2025

Les Lions de l’Atlas, doubles champions (2018, 2020), visent un troisième sacre face à Madagascar, première équipe insulaire à atteindre une finale continentale CAF. Un duel David contre Goliath au sommet du football africain local.

Le Maroc en position de force pour un triplé historique

Fort de son expérience et de sa régularité au plus haut niveau continental, le Maroc aborde cette finale avec tous les atouts du grand favori. Dirigés par Tarik Sektioui, les Lions de l’Atlas ont franchi victorieusement tous les obstacles, culminant avec leur qualification héroïque aux tirs au but face au tenant du titre sénégalais (1-1, 5-3 TAB).

L’équipe marocaine retrouve sa pleine puissance défensive pour cette finale décisive. Après avoir dû composer sans sa charnière centrale titulaire en quart de finale – Bouchaib Arrassi et Marouane Louadni étaient suspendus pour accumulation de cartons jaunes contre la Tanzanie – le sélectionneur peut désormais aligner son duo de prédilection. Cette récupération d’effectif constitue un avantage majeur face aux Barea malgaches.

Offensivement, les Marocains s’appuient sur leur homme en forme : Oussama Lamlioui, l’attaquant du RS Berkane, meilleur buteur du tournoi avec quatre réalisations, incarne parfaitement l’efficacité clinique d’une sélection rompue aux grands rendez-vous continentaux.

Madagascar, l’outsider qui a conquis l’Afrique

Face à cette machine bien huilée, Madagascar incarne la poésie du football africain. Les Barea réalisent l’exploit sportif de leur histoire en devenant la première équipe insulaire à disputer une finale de compétition continentale organisée par la CAF – un record qui transcende déjà la portée de ce match.

Menés par Romuald Rakotondrabe, les Malgaches ont construit leur épopée sur un mélange détonnant d’audace tactique et de cohésion collective. Leur parcours, ponctué de la victoire précieuse contre le Soudan en demi-finale grâce au but salvateur de Toky Rakotondraibe (1-0 a.p.), témoigne d’une maturité footballistique remarquable pour une équipe encore novice à ce niveau.

Des absences qui pourraient peser

Les deux équipes abordent cette finale avec des effectifs amoindris. Côté marocain, Abdelhak Assal, défenseur central de la RS Berkane, reste forfait après sa blessure musculaire contractée face à la Zambie. L’équipe chérifienne détient par ailleurs le triste record d’indiscipline du tournoi avec 14 cartons jaunes récoltés en cinq matchs.

Madagascar n’est pas en reste puisque Fenohasina Razafimaro, expulsé pour un deuxième carton jaune à la 79e minute de la demi-finale contre le Soudan, manquera cette finale historique. Cette suspension prive les Barea d’un élément important. En outre si l’équipe a réussi l’exploit de tenir tête au Soudan pendant près de 40 minutes en infériorité numérique avant de l’emporter en prolongation grâce à Toky Rakotondraibe, la multiplication des matchs a prolongation pourrait avoir un effet sur la condition physique des joueurs.

Le verdict attendu samedi à Nairobi

Cette finale revêt une dimension continentale majeure. Pour le Maroc, s’imposer confirmerait définitivement son statut de référence du football africain et égalerait le record de titres CHAN détenu conjointement avec la RD Congo. Pour Madagascar, soulever le trophée constituerait une révolution footballistique dans l’océan Indien et l’une des plus belles surprises de l’histoire du football continental.

Avec 3,5 millions de dollars promis au vainqueur contre 1,2 million au finaliste malheureux, les enjeux financiers accompagnent cette bataille pour la gloire continentale.

Cette finale programmée samedi 30 août au Centre sportif international Moi de Nairobi opposera deux philosophies diamétralement opposées : la science tactique et l’expérience marocaines contre la fougue et l’insouciance malgaches. Si les statistiques et l’expérience plaident largement en faveur des Lions de l’Atlas, le football a ses propres lois. Madagascar l’a déjà prouvé en atteignant ce stade de la compétition. Reste à savoir si le conte de fées peut aller jusqu’à son terme ou si la logique des favoris l’emportera sous les projecteurs de Nairobi.

La finale CHAN 2025 sera diffusée en direct sur beIN Sports dans la région MENA et sur les chaînes partenaires à travers tout le continent africain.