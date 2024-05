Le Maroc et les États-Unis renforcent leur coopération militaire avec la signature d’une Feuille de route

Une nouvelle étape a été franchie dans la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, le 21 mai 2024. En effet, une feuille de route a été signée à Rabat par les deux pays, en présence du ministre délégué à l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Steven Faherty.

Cette feuille de route s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis, et vise à renforcer la coopération militaire bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques. Il s’agit notamment de l’échange d’informations et d’expertise en matière de sécurité et de défense ; de la formation et l’entraînement militaires conjoints ; de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales ainsi que du développement des capacités militaires des deux pays.

Longue histoire d’accords et de partenariats

Cette signature est une nouvelle illustration de la solidité des relations entre le Maroc et les États-Unis, et de leur engagement commun à promouvoir la paix et la sécurité dans la région. La coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis s’inscrit dans une longue histoire d’accords et de partenariats qui se sont développés et renforcés au fil des décennies.

Les premiers accords de coopération militaire datent des années 1950, lorsque le Maroc a reçu une aide militaire américaine dans le cadre de sa lutte pour l’indépendance. Depuis lors, les deux pays ont signé plusieurs accords de défense importants. C’est le cas notamment en 1989 avec la signature de l’accord de coopération militaire et économique. En 2004, un Plan d’action de partenariat stratégique a été scellé entre Rabat et Washington.

Renforcer la coopération entre les deux pays

En 2016, le Maroc a été désigné comme allié majeur non membre de l’OTAN par les États-Unis. En 2020, un accord de coopération militaire d’une durée de dix ans a été paraphé entre les deux pays. Ces accords ont permis de renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. Notamment l’échange d’informations et d’expertise en matière de sécurité et de défense. Ils ont aussi permis la formation et l’entraînement militaires conjoints.

La coopération en matière de lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales a connu un bond et le développement des capacités militaires des deux pays. La signature de la feuille de route le 21 mai 2024 s’inscrit dans la continuité de cette relation de coopération en constante évolution. Elle témoigne de l’engagement des deux pays à promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

En plus des accords formels, le Maroc et les États-Unis mènent également des exercices militaires conjoints réguliers et participent à des opérations de maintien de la paix.