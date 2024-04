Le Maroc entreprend une modernisation de ses F-16 face à la menace algérienne

Le royaume du Maroc a entrepris la modernisation de ses avions de combat F-16, avec la signature d’un important contrat avec le géant américain de l’armement Lockheed Martin. Un processus qui intervient dans un contexte de tension avec le voisin algérien.

Le ciel s’éclaircit pour l’aviation militaire marocaine avec la signature d’un important contrat de plus de 33 millions de dollars avec Lockheed Martin, le géant américain de la défense. Ce pacte audacieux, qui s’étend jusqu’à fin février 2025, promet une métamorphose des F-16 marocains, les propulsant vers de nouveaux sommets de performance et de durabilité.

Programme des ventes militaires étrangères

L’arsenal de services mis à disposition par Lockheed Martin est impressionnant. Le géant américain offre, en effet, une assistance technique experte pour garantir un fonctionnement optimal des F-16. Dans le package figure par ailleurs des formations de pointe pour maximiser l’efficacité des pilotes marocains. Le contrat inclut en outre un soutien indéfectible à la sécurité aérienne pour des vols toujours plus sûrs.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme des ventes militaires étrangères (FMS), un pilier de la coopération militaire entre les États-Unis et ses alliés. Le Maroc est un fidèle partenaire des États-Unis dans l’acquisition d’armement de pointe et surtout de qualité. Le royaume chérifien, à travers cette opération, rejoint ainsi une liste prestigieuse de nations bénéficiant de ce programme, dont Bahreïn et la Belgique.

Maintenance et l’amélioration des F-16 marocains

Ce contrat n’est que la dernière illustration de l’alliance indéfectible entre le Maroc et les États-Unis. En 2019, une collaboration fructueuse avait déjà permis la livraison d’équipements et de missiles de pointe à l’armée de l’air marocaine. La confiance renouvelée du Maroc envers Lockheed Martin pour la maintenance et l’amélioration de ses F-16 est un symbole fort de cette relation privilégiée.

Le Maroc ne s’arrête pas là et s’apprête à déployer ses ailes encore plus loin avec l’acquisition d’hélicoptères Apache AH-64E de Boeing. Cette nouvelle acquisition permettra d’étendre la portée et la puissance de l’arsenal aérien marocain. L’annonce de ce nouveau contrat retentit comme un tonnerre dans le ciel du Maghreb, soulignant la force du partenariat entre le Maroc et les États-Unis.

Veiller sur la sécurité du ciel du Maroc

Cet engagement indéfectible des États-Unis envers le Maroc vise à consolider ses capacités de défense, un élément important pour la sécurité et la stabilité de la région. Le Maroc, en tant que pilier de la paix et de la sécurité dans le Maghreb et au-delà, voit son rôle renforcé par ce partenariat stratégique avec les États-Unis. Ce nouveau chapitre dans la collaboration entre les deux pays est un symbole de l’engagement du Maroc à jouer un rôle actif dans la préservation de la paix et de la stabilité régionales.

Ce contrat historique entre le Maroc et Lockheed Martin est une nouvelle page glorieuse dans l’histoire de l’aviation militaire marocaine. Il ouvre la voie à un avenir radieux où les F-16 marocains, parés de technologies de pointe et pilotés par des aviateurs aguerris, continueront de veiller sur la sécurité du ciel du Maroc. Surtout en ces temps de menaces venant de toutes parts. Car outre le terrorisme, le voisin algérien bande régulièrement ses muscles face au royaume chérifien.