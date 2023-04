Les États-Unis augmentent les capacités militaires du Maroc

Le Département d’État américain vient d’approuver la vente d’armes à distance au Maroc. Le royaume chérifien pourra considérablement augmenter les capacités de ses avions F-16, en plus de disposer de missiles de longue portée.

Dans une note rendue publique mardi, Washington indique approuver une vente d’armes et d’équipements connexes au Maroc. La Defense Security Cooperation Agency, en charge des exportations d’équipements militaires américains, a approuvé la vente au royaume de dix-huit M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Le coût de la transaction : plus de 520 millions de dollars.

Ce montant inclut la livraison de munitions, dont quarante missiles balistiques tactiques M57 ATACMS (Army Tactical Missile System), d’une portée comprise entre 70 et 300 km, précise Zone Militaire. Dans le même temps, une certification délivrée par l’Agence américaine de coopération sécuritaire, permettra aux avions F-16 marocains d’être équipés de 40 bombes. Laquelle vente concerne aussi d’autres équipements militaires, en plus de pièces de rechange.

Améliorer la sécurité d’un allié majeur

D’un coût approximatif de 250 millions de dollars, ces équipements aux F-16 aideront à renforcer les capacités militaires du royaume chérifien. Ce qui permettra aux Forces armées royales de faire face aux éventuelles menaces. Outre la vente, Washington se chargera de fournir au Maroc de la documentation en plus de former ses soldats à la manipulation de ces nouveaux équipements militaires.

Cette opération vise à « améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’Otan qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord », indique l’agence américaine de la Défense. Cette dotation permettra en outre de « renforcer la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes violentes dans la région du Maghreb et du Sahel ».

Fin 2022, Washington avait approuvé la modernisation de la flotte d’avions F-16 marocains pour un coût de plus de 900 millions de dollars. Il était alors question pour les Forces armées royales de doubler les capacités des avions de ce type. A cette époque, l’armée marocaine s’employait à acquérir de nouvelles armes auprès des États-Unis, d’Israël, de la Turquie.

Une flotte comptant pas moins de 48 de F-16

Même la France était approchée pour l’acquisition d’armements. Et pour parer à toute éventualité, le Maroc avait décidé d’augmenter ses dépenses militaires. Dans son vaste programme de modernisation de ses équipements militaires, le royaume chérifien avait décidé de configurer ses 23 avions de chasse F-16 en F-16V.

Et avec l’approbation par le département d’État américain de la vente de 25 avions de chasse F-16C/D Block 72, les Force armées royales devraient se retrouver avec une flotte comptant pas moins de 48 de ces appareils de guerre. Le Maroc mène une véritable course à l’armement, dans un contexte de tension avec le voisin algérien.

L’Armée nationale populaire d’Algérie est aussi active de son côté. Seulement, de récentes études ont conclu que si les deux pays d’Afrique du Nord s’arrachent des armes tous azimuts, le Maroc a jeté son dévolu sur la qualité, alors que l’Algérie, elle, vise la quantité. Choix qui placeraient le royaume chérifien en meilleure position quant aux équipements militaires de pointe.