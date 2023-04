Armement : le Maroc opte pour la qualité, l’Algérie vise la quantité

Le Maroc a-t-il dépassé l’Algérie en termes de puissance militaire ? La question mérite d’être posée après les dernières révélations du journal espagnol El Confidencial sur la qualité de l’armement dans ces deux pays voisins en Afrique du Nord.

Le Maroc et l’Algérie mènent une véritable course à l’armement. Et le royaume chérifien a pris l’option de moderniser son armée à travers l’acquisition d’équipements de pointe. Mais aussi et surtout, en diversifiant ses sources d’approvisionnement d’armes. Ce qui fait dire au journal Bladi que le Maroc a changé les rapports de force dans la région du Maghreb.

Selon le journal espagnol El Confidencial, il y a une nette différence entre les équipements militaires marocains et ceux algériens. Surtout en termes de qualité. Le média reconnaît que l’Algérie conserve une place privilégiée par rapport au Maroc, s’agissant de la puissance militaire dans la région Maghreb, mais précise que c’est en termes de quantité. Quant au royaume chérifien, il se distingue par la qualité de son arsenal militaire qui est en outre très diversifié.

Le journal espagnol détaille que l’Algérie, au cours de la dernière décennie, a acheté de grandes quantités d’armes de fabrication russe. Sans trop se soucier la qualité de l’armement, surtout en termes de modernité. Tandis que le Maroc a acquis des armes modernes et sophistiquées auprès des États-Unis. Le royaume a aussi saisi l’opportunité de la normalisation de ses relations avec Israël, pour faire l’acquisition de drones.

Signalons que l’institut Global Firepower a publié, en janvier 2023, le classement des armées les plus puissantes. L’Égypte occupe la première place en Afrique et est 14ème au plan mondial. L’Algérie vient en seconde position à l’échelle continentale et 26ème au rang mondial. Dans ce classement africain, le Maroc occupe la 7ème place. L’Algérie dispose de 1 797 chars de combat, plus de 50 000 blindés et 410 unités d’artillerie mobiles.

Sans compter les 420 blindés algériens anti-aériens. Quant au Maroc, il compte 1 761 chars, 31 972 véhicules blindés, 453 unités d’artillerie automotrice, 211 unités d’artillerie tractée et 48 projecteurs de fusées mobiles. Le royaume doit donc son salut à ses équipements de pointe de qualité. Ce qui lui donne un avantage qualitatif, selon les rapports du journal El Confidencial.