Le FMI accorde 120 millions de dollars au Mali pour soutenir son économie fragile

Le FMI a accordé un financement d’urgence de 120 millions de dollars au Mali pour atténuer les chocs exogènes et soutenir les populations vulnérables.

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé un soutien financier d’urgence au Mali de 120 millions de dollars américains (environ 81 milliards de francs CFA). Ce financement, accordé au titre de la facilité de crédit rapide (FCR), vise à aider le pays à faire face à ses besoins urgents de financement de la balance des paiements et à soutenir les populations vulnérables face aux chocs exogènes, notamment l’insécurité alimentaire et l’augmentation des prix des denrées alimentaires.

Un contexte économique difficile

L’économie malienne traverse une période délicate consécutive à une série de sanctions. L’insécurité persistante dans certaines régions du pays, l’envolée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ainsi que l’accès limité au financement extérieur fragilisent la situation économique du Mali. Ces chocs ont aggravé les difficultés de la balance des paiements et accru les besoins de financement du gouvernement.

Ce financement d’urgence du FMI permettra au gouvernement malien de mettre en œuvre son plan de réponse d’urgence. Ce plan prévoit notamment la distribution de nourriture, de transferts monétaires ciblés et d’autres formes d’assistance aux populations les plus vulnérables, en particulier dans les régions du centre et du nord du pays. Le financement couvrira également des dépenses essentielles dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau potable et de l’assainissement.

Favoriser une croissance durable et inclusive

Au-delà de cette aide immédiate, le FMI continuera à collaborer étroitement avec les autorités maliennes pour soutenir la mise en œuvre de réformes économiques et structurelles visant à promouvoir une croissance durable et inclusive. Ces réformes porteront sur la consolidation du cadrage budgétaire, la mobilisation des recettes intérieures, l’amélioration de la gestion des finances publiques et la création d’un environnement plus favorable au secteur privé.

« L’économie malienne fait face à des défis importants liés à des chocs exogènes majeurs. Le financement d’urgence du FMI contribuera à atténuer les effets de ces chocs et à soutenir les populations les plus vulnérables. Il est également crucial que les autorités maliennes poursuivent des réformes ambitieuses pour promouvoir une croissance durable et inclusive et une stabilité macroéconomique », a déclaré Wenjie Chen, cheffe de mission du FMI pour le Mali..