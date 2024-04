Reconduite à la tête du FMI, Kristalina Georgieva face à d’importants défis

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a reconduit Kristalina Georgieva pour un nouveau mandat de cinq ans au poste de directrice générale de l’institution financière internationale.

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a officialisé, ce vendredi, la reconduction de Kristalina Georgieva pour un second mandat de cinq ans à la tête de l’institution. Cette décision, prise par consensus, traduit le large soutien dont bénéficie la dirigeante bulgare auprès des 190 pays membres du FMI. Sa reconduction clôt le processus de désignation du nouveau directeur général du FMI, qui avait été lancé le 13 mars dernier.

Un leadership reconnu pour relever les défis

Économiste de renommée internationale, Kristalina Georgieva dispose d’une expérience riche et d’une connaissance approfondie des problématiques économiques mondiales. Avant de prendre la direction du FMI en 2019, elle a notamment occupé le poste de directrice générale de la Banque mondiale pendant près de trois ans et celui de commissaire européenne au Budget et aux ressources humaines.

Sa capacité à forger des consensus et à trouver des solutions aux problèmes est un atout précieux pour le FMI. Son leadership sera déterminant pour guider l’institution dans sa grosse mission au cœur des turbulences économiques actuelles. Son expérience pourra certainement contribuer à la construction d’un monde plus stable et plus prospère.

Second mandat dans un contexte très particulier

Kristalina Georgieva, Économiste bulgare née en 1953 à Sofia, entamera son second mandat le 1er octobre 2024, dans un contexte économique mondial marqué par de nombreux défis. La guerre en Ukraine, la flambée des prix et le ralentissement de la croissance mondiale figurent parmi les enjeux majeurs auxquels elle devra faire face.

« Je suis extrêmement reconnaissante de la confiance et du soutien du conseil, qui représente nos 190 membres, et honorée de pouvoir poursuivre ma mission à la tête du FMI en tant que directrice générale », a aussitôt réagi Kristalina Georgieva dans un communiqué.