PAPSSCARD : l’Afrique lance sa propre carte de paiement

C’est une première dans l’histoire du continent africain : la carte PAPSSCARD, lancée le 27 juin 2025 à Abuja lors des 32e Assemblées annuelles d’Afreximbank, marque le début d’une nouvelle ère dans les systèmes de paiement. Conçue pour offrir aux Africains une alternative aux réseaux internationaux, cette carte de paiement panafricaine symbolise la volonté croissante du continent de se doter d’outils financiers indépendants, modernes et intégrés.

L’objectif : favoriser les échanges intra-africains, réduire les coûts de transaction et garder la valeur économique sur le sol africain.

Une carte pensée pour le commerce intra-africain

Fruit d’un partenariat entre le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) et Mercury Payment Services, PAPSSCARD permet d’effectuer des paiements rapides, sécurisés et abordables entre pays africains. Elle vise aussi bien les particuliers que les gouvernements, les commerçants et les institutions financières. Contrairement aux cartes actuelles qui dépendent de réseaux mondiaux, les transactions effectuées avec PAPSSCARD sont compensées et réglées directement sur le continent, le jour même.

Cette initiative représente un levier stratégique dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en simplifiant les paiements transfrontaliers et en stimulant les échanges économiques entre pays membres.

Une avancée technologique et politique majeure

Pour le président d’Afreximbank, Benedict Oramah, PAPSSCARD est « une étape transformatrice » vers l’autonomie financière du continent. Elle permet non seulement de maîtriser les données financières mais aussi de réduire la dépendance vis-à-vis des géants du paiement mondiaux. Son lancement a été rendu possible grâce à des partenariats solides avec plusieurs institutions africaines, comme Bank of Kigali, I&M Bank Rwanda, Rswitch au Rwanda et Unified Payments au Nigeria.

Avec cette carte, l’Afrique se dote d’un instrument financier à la hauteur de ses ambitions. Elle reflète une dynamique d’innovation locale, portée par une volonté de construire des infrastructures adaptées aux réalités du continent.

Une inclusion financière élargie et renforcée

PAPSSCARD s’annonce également comme un moteur d’inclusion financière. Elle élargit l’accès à des outils de paiement modernes et sécurisés, y compris pour les populations non bancarisées. En abaissant les coûts de transaction et en accélérant les délais de règlement, elle favorise le développement des fintechs locales et renforce la capacité des États à opérer dans un écosystème numérique souverain.