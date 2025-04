Salon international des paiements électroniques : une première édition couronnée de succès à Ouagadougou

Le Burkina Faso a franchi une étape décisive dans la modernisation de son écosystème financier en accueillant, du 25 au 27 avril, la toute première édition du Salon international des paiements électroniques (SIPE). Un événement couronné d’un franc succès.

Organisé dans la capitale, Ouagadougou, le Salon international des paiements électroniques a rassemblé les principaux acteurs de la finance numérique africaine, des banques aux opérateurs de téléphonie mobile, en passant par les startups Fintech et les institutions publiques.

Une ambition continentale portée par le Burkina Faso

Porté par une volonté ferme d’accélérer la digitalisation des transactions et de favoriser l’inclusion financière, le SIPE a été conçu comme une plateforme de réflexion, d’échange et de démonstration des innovations technologiques dans le secteur des paiements électroniques. L’événement a réuni des représentants venus d’une dizaine de pays africains, ce qui témoigne de la portée régionale et transfrontalière de cette initiative.

« La digitalisation est un levier essentiel pour le développement économique durable. Le SIPE en est une illustration concrète, en plaçant le Burkina Faso au cœur des dynamiques de transformation numérique du continent », a déclaré Abdoulaye Mossé, commissaire général du salon.

Une vitrine d’innovation et d’expertise

Durant trois jours, conférences, panels et démonstrations ont rythmé l’agenda de cette première édition. L’un des temps forts a été le débat autour du thème : « Sécurité numérique et protection des données personnelles dans la transformation digitale des services publics », sujet crucial à l’heure où les transactions électroniques se multiplient à travers le continent.

Les innovations présentées ont impressionné tant par leur originalité que par leur impact potentiel. À ce titre, la startup panafricaine Yunus SA, basée au Cameroun, s’est vu décerner le prix de la meilleure innovation de l’année. Dirigée par Jéhu Ndoumi, cette jeune pousse spécialisée dans les services Fintech et Assurtech a conquis le jury par sa solution intégrée de paiement numérique couplée à des services d’assurance accessibles via mobile.

« Je suis particulièrement honoré ce soir d’être lauréat du prix de la meilleure innovation lors du SIPE. Je remercie chaleureusement les promoteurs de ce salon et leur souhaite un avenir radieux », a déclaré Jéhu Ndoumi lors de la cérémonie de clôture.

Une participation féminine remarquée

La dimension régionale du salon s’est également traduite par la participation d’acteurs venus de pays voisins. Parmi eux, Hadja Fatoumata Doumbouya, directrice de l’entreprise guinéenne HCC (Cabinet HASIKA Consultance), a souligné l’importance du SIPE pour la cohésion de l’écosystème financier africain : « Nous venons tout droit de la Guinée pour représenter l’écosystème financier numérique. Cette édition a véritablement été une réussite. En tant que partenaire étranger, nous saluons vivement la tenue de cette initiative et je suis particulièrement émue d’y participer. »

À l’heure du bilan, le commissaire général, Abdoulaye Mossé, s’est dit satisfait de l’ensemble des activités organisées et a annoncé d’ores et déjà la tenue d’une deuxième édition, avec l’ambition d’en faire un rendez-vous incontournable du numérique financier en Afrique. Le SIPE s’inscrit désormais comme un catalyseur de la transformation numérique du continent, et place Ouagadougou sur la carte des grandes villes africaines engagées dans la révolution des paiements électroniques.