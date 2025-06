Rahizi : La plateforme qui révolutionne la création d’entreprise en Afrique et au Moyen-Orient

Dans un monde où la digitalisation transforme tous les secteurs, un jeune entrepreneur congolais a décidé de s’attaquer à l’un des défis majeurs freinant le développement économique en Afrique : la complexité administrative de la création d’entreprise. Rahizi, plateforme innovante lancée par Kevin Bilingi, se positionne comme la solution qui connecte les entrepreneurs du monde entier aux administrations africaines et moyen-orientales.

L’idée de Rahizi est née d’un constat simple mais frustrant : pour de nombreux membres de la diaspora congolaise et africaine souhaitant investir dans leur pays d’origine, créer une entreprise relevait du parcours du combattant. Les procédures administratives complexes, l’obligation de se déplacer physiquement, et le manque de transparence dans les démarches constituaient autant d’obstacles décourageants.

Kevin Bilingi, jeune entrepreneur passionné basé en région parisienne, a transformé cette frustration en opportunité. Fort de son expérience dans le digital et l’entrepreneuriat, notamment en tant que lauréat du Prix PEPITE 2019 pour son projet Plumavitae, il a conçu Rahizi comme une réponse concrète aux besoins des entrepreneurs africains. Son parcours académique en e-commerce à l’Université Paris-Est Créteil lui a fourni les compétences nécessaires pour imaginer une solution technique adaptée aux réalités africaines.

Une solution technologique au service de l’entrepreneuriat africain

Rahizi se distingue par une approche globale de l’accompagnement entrepreneurial. La plateforme offre une interface unique permettant de créer son entreprise en ligne depuis n’importe où dans le monde, accompagnée d’un tableau de bord complet pour suivre en temps réel l’avancement des démarches administratives. Une messagerie intégrée facilite les échanges avec les administrations locales, tandis qu’un système de cloud centralise tous les documents officiels. La plateforme propose également des services de domiciliation dans plusieurs pays africains et moyen-orientaux, ainsi qu’un système de paiement en ligne sécurisé.

L’ambition panafricaine de Rahizi se traduit par une présence impressionnante sur le continent. En Afrique Centrale, la plateforme opère en République Démocratique du Congo sous le nom StartRDC, au Gabon avec StartGABON, et en République du Congo avec StartCONGO. L’Afrique de l’Ouest est couverte avec des services au Sénégal et en Côte d’Ivoire. La plateforme s’étend également à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient avec des opérations en Algérie et en Tunisie. L’Afrique de l’Est n’est pas en reste avec une présence au Rwanda, tandis que l’Afrique Australe est servie à travers l’Île Maurice et les Comores.

L’un des points forts de Rahizi réside dans sa promesse de transparence et d’accessibilité financière. La plateforme se positionne comme une alternative « moins chère que le prix d’un voyage » vers le pays de destination, permettant ainsi aux entrepreneurs d’économiser sur les coûts de déplacement tout en bénéficiant d’un service professionnel.

Pour garantir la qualité et la fiabilité de ses services, Rahizi a tissé un réseau solide de partenariats. La plateforme collabore étroitement avec les administrations locales et guichets uniques, comme l’ANAPI et l’ANADEC en RDC. Des consultants administratifs locaux dans chaque pays apportent leur expertise terrain, tandis que des acteurs institutionnels privés soutiennent l’initiative. L’agence de développement pour l’Afrique « La Porte du Futur » et l’incubateur LPDF AFRIKA comptent parmi les partenaires clés qui permettent à Rahizi de naviguer efficacement dans les méandres administratifs de chaque pays tout en garantissant la conformité légale des démarches.

L’impact sur le développement économique africain malgré les freins

Rahizi répond à un besoin crucial en permettant aux millions d’Africains vivant à l’étranger d’investir facilement dans leur continent d’origine. Cette diaspora, qui envoie chaque année des milliards en transferts de fonds, représente un potentiel entrepreneurial énorme largement sous-exploité faute d’outils adaptés.

Malgré son succès initial, Rahizi fait face à plusieurs défis significatifs. La résistance au changement de certaines administrations peu habituées aux processus digitaux constitue un obstacle majeur. Les infrastructures numériques encore limitées dans certaines régions compliquent le déploiement de la solution. La méfiance de certains entrepreneurs vis-à-vis des solutions en ligne nécessite un travail important de sensibilisation et d’éducation. Enfin, la complexité réglementaire variant d’un pays à l’autre demande une adaptation constante de la plateforme.

L’ambition de Kevin Bilingi et son équipe reste néanmoins intacte : devenir « la plateforme de référence pour créer son entreprise en Afrique en 1 clic » avec une approche « par les Africains, pour les Africains » qui garantit une compréhension fine des enjeux et des besoins réels des utilisateurs.

Rahizi rejoint ainsi une nouvelle génération de startups africaines qui prouvent que l’innovation peut naître et prospérer sur le continent, sans nécessairement suivre des modèles importés.