Retour sur les États généraux des Diasporas africaines à Paris

La tenue des États Généraux des Diasporas Africaines, organisés le 15 décembre 2024 à la Maison de la Chimie à Paris sous le haut patronage du Président de la République française, Emmanuel Macron, a réservé plusieurs moments forts. Retour sur une manifestation inattendue et les trophées qu’elle a distribués.

Cet événement, qui a réuni près de 1000 personnalités influentes issues des diasporas africaines et d’horizons divers, a offert une plateforme unique de dialogue et de réflexion stratégique. Le « trophée d’honneur de l’Africanité » y a été remis au Président Emmanuel Macron pour reconnaître ses actions concrètes, qui ont marqué une « avancée significative dans les relations culturelles, économiques et sociales entre la France et l’Afrique« .

Parmi ces actions, les délégués ont salué la restitution des biens culturels africains qui demeure un jalon fondamental. En 2017, lors de son discours à Ouagadougou, le Président s’est engagé à restituer des œuvres d’art africaines présentes en France. Cette promesse s’est concrétisée par le retour de 26 œuvres d’art au Bénin, spoliées lors de la campagne militaire du général Dodds en 1892, et d’un sabre historique au Sénégal. Ces restitutions marquent une rupture avec le passé colonial et illustrent une volonté claire de rendre justice aux nations africaines, tout en permettant une réappropriation de leur patrimoine culturel.

Dans le domaine économique, Emmanuel Macron s’est également distingué par l’annonce en 2019 de la fin du franc CFA en Afrique de l’Ouest, un symbole du passé colonial. Cette décision historique, officialisée lors de son voyage en Côte d’Ivoire, amorce la transition vers une monnaie régionale, l’Eco, et reflète une volonté de construire des relations économiques plus équilibrées et respectueuses de la souveraineté des nations africaines. Sur le plan culturel, la Saison Africa 2020 a été une initiative majeure sous l’impulsion du Président, même si elle fut lourdement handicapée par les conséquences du COVID. Cet événement, dirigé par N’Goné Fall, a célébré la richesse artistique et la créativité contemporaine de l’Afrique en France, renforçant ainsi les échanges culturels et consolidant un modèle de coopération innovant et inclusif.

Par ailleurs, il a été rappelé que le Président Macron a fondé en 2017 le Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA), un organe consultatif composé majoritairement de membres issus des diasporas africaines. Ce conseil joue un rôle dans l’élaboration de politiques inclusives visant à approfondir les relations franco-africaines, tout en intégrant activement les voix des diasporas dans le processus décisionnel.

La cérémonie de remise des trophées, présidée par Rachida Kaaout, Présidente du Haut Commissariat des Diasporas Africaines, et Nasrallah Belkhayate, Président de la Fondation de l’Africanité, a également été marquée par la distinction de figures emblématiques pour leurs contributions exceptionnelles.

Parmi elles figurent Dansa Kourouma, Président du Conseil National de la Transition de Guinée, reconnu pour son leadership dans la stabilité institutionnelle ; Tidiane Koita, Président de l’Union Nationale des Orpailleurs de Guinée, salué pour son engagement envers le développement durable ; Latifa Ibn Ziaten, Présidente de la Fondation IMAD, honorée pour son action en faveur de la paix et du vivre-ensemble ; et Rachida Kaaout, distinguée pour sa vision novatrice dans la structuration des diasporas africaines. La Fondation Trophée de l’Africanité a également honoré deux grandes dames, Cathy Defaut, Présidente de Zéro Défaut et Julienne Muka, Vice Maire de Toulouse, ambassadrices en France de la FTA, en leur décernant la « médaille de la reconnaissance africaine ».

L’événement a également attiré des invités de marque, notamment le Président du Cap Vert, José Maria Pereira Neves, des ministres, des ambassadeurs et des maires de France et d’Afrique, ainsi que des personnalités influentes telles que Jean-Michel Blanquer, ancien Ministre de l’Éducation nationale, Tidjane Thiam, dirigeant d’entreprise et homme politique ivoiro-français, Karim Zeribi, ancien député européen, et Robert Ejnes, directeur exécutif du CRIF. Leur participation a enrichi les débats, mettant en lumière le rôle stratégique des diasporas africaines dans le dialogue interculturel et les défis contemporains.