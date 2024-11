Trône de Ghézo : l’histoire fascinante d’un patrimoine retrouvé

Le trône du roi Ghézo, symbole du royaume de Dahomey, retrouve sa place au Bénin après plus de 120 ans d’absence, marquant la fin d’une longue lutte pour la restitution.

Symbole fort du royaume de Dahomey, le trône du roi Ghézo incarne à lui seul le pouvoir, la spiritualité, et la richesse culturelle de ce territoire historique, aujourd’hui le Bénin. Pendant des décennies, cet objet royal, pris par les troupes françaises en 1892, est resté en France. En 2021, après un long combat pour la restitution, ce trésor est enfin restitué sur la terre de ses ancêtres.

Un objet de pouvoir aux dimensions spirituelles et politiques

Le trône du roi Ghézo, qui régna sur le Dahomey de 1818 à 1858, est bien plus qu’un simple siège. Sculpté dans un style afro-brésilien, il se distingue par des motifs en bois et métal, ornés de palmiers symbolisant l’éternité et l’abondance économique. Ce trône jouait un rôle central lors de la cérémonie Ato, un hommage biennal aux ancêtres royaux accompagnés de dons. Pesant près de 130 kg et mesurant presque deux mètres, il permettait au roi de dominer la foule, symbolisant ainsi son pouvoir temporel et spirituel. Cette importance culturelle et sacrée n’a fait que renforcer les demandes de restitution au fil des ans.

Du pillage colonial à la lutte pour la restitution

En 1892, alors que le général Alfred Dodds prend Abomey, capitale du royaume du Danxomè, les palais royaux sont pillés, et les biens précieux, dont le trône de Ghézo, sont envoyés en France. Exposé au musée du Quai Branly pendant des décennies, ce trésor du patrimoine béninois est devenu un symbole du pillage colonial, suscitant des appels à la restitution. Bien que la Convention de l’UNESCO de 1970 condamne le pillage des œuvres d’art, elle ne s’applique pas rétroactivement aux objets acquis avant cette date. En 2016, sous l’impulsion du président Patrice Talon, le Bénin exige formellement le retour de ses biens culturels, un acte qui relance le débat sur le droit patrimonial.

La France restitue enfin le trésor au Bénin

Sous la présidence d’Emmanuel Macron, un tournant politique émerge avec un discours marquant à Ouagadougou en 2017, dans lequel il promet d’entamer la restitution des objets pris pendant la colonisation. En 2020, une loi exceptionnelle permet de contourner le principe d’inaliénabilité du patrimoine français, et le transfert de propriété des 26 biens, dont le trône de Ghézo, est officialisé en novembre 2021. En 2022, lors d’une exposition au Palais de la Marina à Cotonou, cet objet retrouve finalement son public d’origine, offrant aux Béninois l’accès à un morceau de leur histoire.