Le « kataklè » royal d’Abomey prêt à retrouver le Bénin

Après plus de 80 ans d’absence, le « kataklè », trésor royal d’Abomey, va enfin retrouver le Bénin.

Après une attente de plusieurs décennies, le « kataklè », 27e trésor du royaume d’Abomey, s’apprête enfin à revenir sur les terres béninoises. Ce tabouret royal à trois pieds, pièce emblématique de la culture béninoise, était conservé en Finlande depuis de nombreuses années. Grâce aux efforts conjoints des autorités béninoises et finlandaises, la restitution de cet objet hautement symbolique est désormais imminente.

Un trésor royal retrouvé après des décennies

Le « kataklè », ce précieux siège royal, fait partie du patrimoine culturel du Dahomey (ancien nom du Bénin). Cet objet, qui avait disparu il y a plus de 80 ans, a été récemment retrouvé en Finlande, dans les collections du Musée national. Le « kataklè » fait écho à un premier exemplaire restitué par la France en 2021, et son retour suscite une vive émotion parmi les historiens et les passionnés d’art.

Alain Godonou, chargé de mission aux patrimoines et aux musées du président béninois, a exprimé son enthousiasme lors de la redécouverte de cette pièce historique, qu’il a qualifié de « moment d’émotion particulier ».

Une restitution qui renforce les liens culturels

Le retour du « kataklè » au Bénin est le fruit d’une collaboration internationale exemplaire. Les démarches, orchestrées par Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, et Pilvi Vainonen, conservatrice au Musée national de Finlande, illustrent l’importance de la restitution des biens culturels aux nations d’origine. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a d’ailleurs rencontré son homologue finlandaise, Elina Valtonen, pour sceller cette restitution.

Lors de cette cérémonie officielle, la Finlande a exprimé son respect et son empathie envers le Bénin, soulignant que cette restitution marque un geste de reconnaissance de l’histoire et des valeurs culturelles du Dahomey.

Le retour du kataklè : une question de semaines

Le retour du « kataklè » est désormais une question de coordination entre les agendas des officiels béninois et finlandais. Selon Alain Godonou, tout est techniquement prêt pour le voyage de l’œuvre vers Cotonou, où elle sera accueillie avec honneur et fierté.

Ce précieux siège viendra rejoindre les 26 autres trésors du royaume d’Abomey déjà rapatriés et sera bientôt exposé au Musée de l’épopée des rois et des Amazones du Danhomè, un projet en cours de réalisation. La nouvelle exposition promet de mettre en lumière la grandeur de l’histoire et des traditions du Dahomey, contribuant ainsi à l’éducation des générations actuelles et futures.

Finland’s return of the kataklé to Benin completes a historically significant repatriation, following the return of 26 items from France to Benin in 2021. https://t.co/f0cNrhy36D — Museum of Looted Antiquities (@MuseumofLoot) November 5, 2024

Une pièce au destin remarquable

Le parcours du « kataklè » incarne la sorte tragique des biens culturels africains pillés durant la colonisation. Emporté par le Général Alfred Dodds en 1892, ce siège royal incarne la mémoire d’une époque de résistance et d’identité culturelle. Sa restitution revêt une importance symbolique profonde, rappelant les injustices passées et la nécessité de restaurer l’héritage culturel africain.

Cette restitution souligne également les efforts croissants des pays européens pour reconnaître leur passé colonial et répondre à la demande de retour des biens culturels aux pays d’origine.

Une exposition pour honorer le patrimoine du Dahomey

L’arrivée du « kataklè » à Cotonou est prévue dans les mois à venir, avec une cérémonie officielle qui marquera ce moment historique. Ce retour permettra de compléter l’exposition permanente dédiée aux trésors du royaume d’Abomey, offrant ainsi une nouvelle opportunité aux Béninois de découvrir leur patrimoine.

Le futur Musée de l’épopée des rois et des Amazones du Danhomè, qui abritera cette exposition, est en cours de construction. Prévue pour 2026, cette institution aura pour mission de conserver et promouvoir le patrimoine béninois tout en mettant en valeur la richesse de l’histoire du Dahomey.