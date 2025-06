Kaabi Kouyaté ressuscite la voix légendaire de son père, Sory Kandia Kouyaté, dans « Tribute to Kandia »

Le 27 juin 2025, Kaabi Kouyaté dévoilera « Tribute to Kandia », Un hommage vibrant à son père Sory Kandia Kouyaté , « La voix » de la Guinée indépendante. Produit par Buda Musique et distribué par Socadisc, ce projet réunit une constellation d’artistes de renom autour d’un héritage musical inestimable.

L’écoute de cet album provoque un saisissement immédiat : la voix de Kaabi porte en elle les échos troublants de celle de son père, Sory Kandia Kouyaté (1933-1977). Cette ressemblance témoigne d’une transmission profonde, d’une appropriation patiente et respectueuse d’un art ancestral. Comme le note Frank Tenaille « le plus fascinant dans cet album est la voix de Kaabi, dont le timbre, les modulations, les inflexions, facétie de l’ADN, font écho de façon si troublante à celle du plus célèbre griot de la Guinée« .

Après des décennies passées à naviguer entre différents univers musicaux – du théâtre au jazz mandingue, des collaborations avec Dee Dee Bridgewater aux scènes prestigieuses américaines – Kaabi embrasse aujourd’hui pleinement son rôle de gardien et de transmetteur d’une mémoire collective. « J’ai eu besoin de temps pour comprendre l’envergure d’un tel legs« , confie-t-il.

Une constellation musicale au service de la tradition

Pour ce voyage dans le temps et l’espace mandingue, Kaabi Kouyaté a réuni des artistes dont la sensibilité et la virtuosité illuminent chaque morceau :

Badje Tounkara, maître incontesté du ngoni, instrument central de la tradition griotique

Ballaké Sissoko, dont la kora dialogue avec une grâce infinie entre passé et présent

Lansine Kouyaté, architecte sonore au balafon, créateur de paysages rythmiques hypnotiques

Jean-Philippe Rykiel, pianiste non-voyant dont la sensibilité unique transforme les codes du jazz en langage universel

La participation d’Aminata Camara, qui accompagna jadis Sory Kandia, crée un pont entre les époques. Sa présence symbolise un passage de témoin entre les générations, où les voix du passé et du présent se mêlent harmonieusement.

Réinventer sans trahir

« Contemporanéiser un patrimoine : tel était l’objectif que s’assignait Sory Kandia Kouyaté. C’est dans le même esprit que Kaabi a œuvré« , explique Frank Tenaille. Cette philosophie guide l’ensemble du projet : l’album navigue avec entre fidélité aux sources et réinvention créative. Sous la direction artistique de Kaabi et la patte sonore de Stéphane Larrat, les arrangements respirent une modernité qui n’efface jamais l’essence profonde des compositions originales.

Le choix des morceaux – « Mobalou », « Dari », « N’Nah Yafa », « Sara Foto », « Masanou », « Tinkisso Dan », « Mawoula » et « Wamiyo » – dessine une carte affective du répertoire mandingue.

Ce projet musical trouve ses racines dans le film « La Trace de Kandia » de Laurent Chevallier. Ce documentaire avait suivi Kaabi dans son pèlerinage guinéen, à la recherche des traces paternelles. Les rencontres, les lieux, les témoignages recueillis ont nourri une réflexion qui trouve aujourd’hui son aboutissement dans cette œuvre discographique.

Sory Kandia Kouyaté

Pour comprendre la portée de cet hommage, il faut mesurer ce que représenta Sory Kandia Kouyaté pour l’Afrique. Héritier de Balla Fasséké Kouyaté, le griot mythique de l’empereur Soundiata Keïta, il incarnait une lignée plusieurs fois centenaire de gardiens de la parole.

Révélé par Sékou Touré en 1951, propulsé sur la scène internationale avec les Ballets Africains de Keïta Fodéba, il devint après 1958 le porte-voix musical de la Guinée nouvellement indépendante. Des Tambourinis de Kélétigui Traoré (lauréats du Prix Charles Cros 1970) au Festival panafricain d’Alger, de l’ONU au Festac de Lagos, sa trajectoire épouse celle d’une Afrique en quête de reconnaissance culturelle.

Mais ce qui frappe dans « Tribute to Kandia », c’est l’absence totale de nostalgie passéiste. Kaabi Kouyaté ne cherche pas à imiter ou à reproduire : il dialogue, il prolonge, il réinvente. Les collaborations choisies – notamment celle avec Jean-Philippe Rykiel, figure majeure du jazz africain moderne – témoignent d’une volonté d’inscrire cet héritage dans le présent vivant de la création musicale.

Informations pratiques

Album : Tribute to Kandia

Artiste : Kaabi Kouyaté

Sortie : 27 juin 2025

Label : Buda Musique / Socadisc

Distribution : CD, vinyle et plateformes numériques