Sommet africain sur l’eau : 30 milliards de dollars par an pour éviter la crise

L’Afrique doit investir massivement dans l’eau et l’assainissement pour garantir son avenir. C’est le message central du Sommet africain sur l’investissement dans l’eau, organisé du 13 au 15 août au Cap, en Afrique du Sud. Les experts, décideurs et partenaires de développement présents estiment que le continent doit mobiliser 30 milliards de dollars supplémentaires chaque année d’ici 2030 pour combler le déficit et répondre aux besoins sociaux, économiques et climatiques croissants.

Un investissement vital pour l’avenir

L’accès à l’eau et à un assainissement durable ne se limite pas à un enjeu sanitaire. Les participants rappellent que ces investissements sont la clé pour atteindre la plupart des Objectifs de développement durable (ODD), soutenir une croissance inclusive et bâtir une résilience face au changement climatique. Une sécurité hydrique fondée sur la solidarité, l’égalité et la durabilité est, selon eux, indispensable pour lutter efficacement contre la pauvreté et la faim.

Depuis 2021, le Programme d’investissement pour l’eau en Afrique continentale (AIP), adopté par les chefs d’État de l’Union africaine dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), sert de feuille de route pour transformer les systèmes d’eau et d’assainissement. Ce programme est également reconnu comme un élément central de la Stratégie de l’UA sur le changement climatique et le développement résilient 2022-2032.

Une mobilisation politique et internationale

Sous le co-parrainage du Sénégal et de la Namibie, le Plan d’action pour l’investissement dans l’eau offre aux États membres, au secteur privé et aux bailleurs une orientation claire pour atteindre les objectifs financiers fixés. En septembre 2023, lors de l’Assemblée générale de l’ONU, la campagne « Méfiez-vous du déficit : Investissez dans l’eau » a été lancée pour sensibiliser l’opinion et encourager la mobilisation de fonds, en ciblant les principaux obstacles qui freinent l’accès à l’eau.

Réunissant dirigeants africains, institutions financières et entreprises, le sommet du Cap met l’accent sur les solutions concrètes pour accélérer les engagements financiers. L’objectif : combler le déficit d’investissement et aligner les initiatives africaines sur le Programme d’action des Nations Unies pour l’eau 2023. La réussite de cet effort collectif pourrait transformer l’accès à l’eau, stimuler la croissance économique et renforcer la résilience climatique du continent.