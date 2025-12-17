9e Congrès panafricain à Lomé : les religions africaines, levier de développement et lien avec les diasporas

Franck Biyidi

Lecture 3 min.
Vodun Days Une procession de masques Guèlèdè
Vodun Days Une procession de masques Guèlèdè

À Lomé (Togo), le 9e Congrès panafricain (8–12 décembre 2025) a consacré l’une de ses journées aux cultures africaines et aux mémoires afrodescendantes. Entre chants vodun, retrouvailles des diasporas et débats de fond, un message s’impose : la souveraineté politique et économique passe aussi par la reconquête des héritages spirituels, des traditions et des récits.

À l’esplanade du Palais des Congrès de Lomé, l’enthousiasme était palpable la semaine dernière. Des délégations venues des Amériques, de la Caraïbe et d’Europe ont renoué avec des rites, des chants et des symboles. C’etait comme un fil tendu entre le continent et ses descendants dispersés. Cette séquence culturelle a servi de cadre à un panel consacré à une question stratégique : le rôle des cultes et des cultures africaines dans le développement du continent et l’épanouissement des peuples afrodescendants.

Vodun, mémoire et souveraineté culturelle

Les échanges ont fait émerger une idée forte : panafricanisme et spiritualité peuvent former un même socle de pensée. Plusieurs intervenants ont défendu qu’aucune souveraineté durable n’est possible sans reprendre la main sur les traditions, en réintroduisant les savoirs ancestraux dans l’éducation et en resserrant les liens entre l’Afrique et ses diasporas.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Aux sources du Vodun

En filigrane, il s’agit aussi de décoloniser les imaginaires : retrouver des récits, des langues, des pratiques et des repères africains qui ont longtemps été marginalisés.

Le panel a également insisté sur la nécessité de réparer certaines fractures historiques entre Africains et Afrodescendants. La mobilisation observée à Lomé illustre, selon les participants, le potentiel diplomatique et économique de ces ponts retrouvés : coopération culturelle, circulation des artistes, projets éducatifs, mais aussi affirmation d’un humanisme panafricain assumé.

Du symbole à l’action : archives, tourisme des racines, industries créatives

La clôture de la journée a débouché sur plusieurs pistes opérationnelles. Parmi elles : un programme continental de numérisation et de valorisation des archives, une structuration renforcée des industries culturelles et créatives, un développement ambitieux du “tourisme des racines”, ainsi qu’une coopération muséale accrue.

Les participants ont aussi souligné l’importance de la protection des patrimoines immatériels, rituels, savoir-faire, expressions orales. Mais aussi la mise en place de dispositifs dédiés aux jeunes talents et aux entrepreneurs culturels.

Enfin, l’idée d’instaurer une “Journée mondiale des traditions africaines et afrodescendantes”, pensée sur un week-end, a été évoquée comme un rendez-vous transcontinental fédérateur : un rituel commun, régulier, capable de faire converger mémoire, création, transmission et projection politique.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Franck Biyidi est diplômé de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) je suis spécialiste des relations internationales au sein de la Francophonie et de l'Union Africaine et de tout ce qui touche la diplomatie en Afrique francophone
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Supporters Maroc et Sénégal

CAN 2025 en France : beIN Sports diffuse, l’Arcom alerte, la justice ordonne le blocage des sites pirates

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Coupe d’Afrique des Nations revient en plein cœur de l’hiver, avec un public fidèle en...
Afrique

Le faux panafricanisme: l’imposture qui affaiblit l’Afrique

Il faut avoir le courage de le dire clairement : ce que certains appellent aujourd’hui le panafricanisme n’est, dans bien des cas, qu’une caricature...
Bassirou Diomaye Faye, Président du Sénégal

Le Sénégal prend la tête de la CEDEAO pour la période 2026-2030 : une première historique

Le Sénégal présidera la Commission de la CEDEAO pour les quatre prochaines années, une première historique pour ce pays ouest-africain. Désigné dimanche lors du...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025