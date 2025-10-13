Le Cap-Vert au Mondial : un conte de fées devenu réalité pour les Requins Bleus

Le rêve est devenu réalité. Ce lundi 13 octobre 2025, le Cap-Vert a réalisé le plus grand exploit de son histoire footballistique en se qualifiant pour la Coupe du monde 2026. Une première absolue pour le petit archipel de l’Atlantique.

Dans un Stade National de Praia en ébullition, les Requins Bleus ont dominé l’Eswatini sur le score sans appel de 3-0. Une victoire qui restera à jamais gravée dans les mémoires cap-verdiennes. Daïlon Livramento a ouvert le score en début de seconde période, rapidement imité par Willy Semedo, avant que Stopira ne scelle définitivement le sort de la rencontre dans les arrêts de jeu.

L’émotion était palpable sur le terrain comme dans les tribunes. Après le coup de sifflet final, c’est tout un archipel qui a explosé de joie, célébrant cette qualification tant espérée et mérité. Le bilan parle de lui-même : sept victoires, deux matchs nuls et une seule défaite dans le groupe D des éliminatoires africaines. Les protégés de Pedro « Bubista » Brito ont notamment créé la sensation en septembre dernier en battant le Cameroun à domicile, se rapprochant alors un peu plus du rêve américain.

Le chemin n’a pourtant pas été sans embûches. Il y a quelques jours, le Cap-Vert était à deux doigts de valider sa qualification en Libye, mais un match nul frustrant avait repoussé l’échéance. Ce lundi, les Requins Bleus ne se sont pas fait surprendre et ont su gérer la pression pour aller chercher ce précieux sésame.

Un record symbolique

Avec environ 550 000 habitants, le Cap-Vert devient le plus petit pays à se qualifier pour une Coupe du Monde. Une performance d’autant plus remarquable pour cette nation insulaire qui n’a connu l’indépendance qu’en 1975.

Le Cap-Vert devient la sixième sélection africaine à décrocher son billet pour l’Amérique, rejoignant le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie et le Ghana. Une fierté pour tout le continent.

L’ascension du Cap-Vert a débuté en 2013 avec sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations, où les Requins Bleus avaient atteint les quarts de finale. Depuis l’arrivée de Bubista en 2020, l’équipe n’a cessé de progresser sur la scène continentale. Le sélectionneur a su bâtir une équipe cosmopolite, réunissant des joueurs venus des quatre coins du globe, de la MLS aux championnats européens en passant par les ligues du Golfe.

Des joueurs comme Dailon Livramento, Jamiro Monteiro ou Logan Costa incarnent cette génération ambitieuse qui vient d’accomplir l’exploit.

Direction 2026

Le Cap-Vert peut désormais se projeter sereinement vers le Mondial 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour les 48 équipes participantes, ce sera une édition historique, et le petit archipel cap-verdien y aura toute sa place.