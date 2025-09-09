Mondial 2026 qualification : exploit historique des Requins Bleus du Cap-Vert face au Cameroun

Dans l’ambiance électrique de l’Estádio Nacional de Cabo Verde à Praia, les Requins Bleus ont réalisé l’exploit de la journée ce mardi 9 septembre 2025. En s’imposant 1-0 face aux redoutables Lions Indomptables du Cameroun, le Cap-Vert a franchi un pas de géant vers une première qualification historique en Coupe du Monde. Cette victoire précieuse place l’archipel atlantique en position de force dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Cette rencontre au sommet du groupe D de qualification pour la Coupe du Monde 2026 a tenu ses promesses et s’est terminé par la victoiresurprise du Cap-Vert. Le héros de cette soirée magique se nomme Dailon Rocha Livramento. À la 54e minute, l’attaquant de 23 ans, prêté par l’Hellas Vérone au Casa Pia Atlético Clube, a inscrit l’unique but de la rencontre d’une manière spectaculaire. Profitant d’une perte de balle camerounaise au milieu de terrain, le jeune prodige cap-verdien a entamé une course folle de 50 mètres, résistant aux retours désespérés de Mbeumo, Wooh et Boyomo, avant de crucifier André Onana d’un geste précis.

Cette réalisation magistrale vient couronner les excellentes performances de Livramento dans ces éliminatoires, lui qui avait déjà brillé lors des précédentes journées avec notamment un doublé face à l’Angola en mars dernier.

Un scénario cruel pour les Lions Indomptables

Pour le Cameroun de Marc Brys, le scénario est particulièrement cruel. Dominateurs dans l’engagement et souvent dangereux, les Lions Indomptables ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser. Vincent Aboubakar, capitaine et figure emblématique de la sélection, est resté muet face à une défense cap-verdienne remarquablement organisée.

Un groupe D complètement bouleversé

Cette victoire bouleverse totalement la hiérarchie du groupe D. Désormais, avec 19 points au compteur, le Cap-Vert creuse un écart de 4 points sur le Cameroun (15 points), qui se retrouve dans une situation précaire. Les Requins Bleus prennent une option sérieuse sur la qualification directe.

Derrière, la Libye avec 11 points reste mathématiquement en course mais sans grand espoir, tandis que l’Angola, l’île Maurice et l’Eswatini sont définitivement hors jeu.

Un rêve qui devient réalité

Pour cette nation insulaire de 550 000 habitants, ce succès face au Cameroun, quintuple vainqueur de la CAN et habitué des Coupes du Monde, est la confirmation que les Requins Bleus peuvent rivaliser avec les géants du continent africain. Rappelons que le Cap-Vert avait subi une lourde défaite 4-1 à Yaoundé lors de la 3e journée en juin 2024. Cette revanche éclatante témoigne de la progression de cette équipe cap-verdienne, portée par une génération ambitieuse qui a déjà brillé lors de la CAN 2023.

Cette rencontre avait été précédée de polémiques extra-sportives. Le Cameroun avait accusé les organisateurs cap-verdiens de sabotage après qu’une séance d’entraînement ait été perturbée dimanche à l’Estadio da Várzea, où un match était en cours à l’heure prévue pour la préparation des Lions.

La Fédération cap-verdienne avait fermement démenti ces accusations, parlant d’un simple malentendu. Sur le terrain, les Requins Bleus ont répondu de la plus belle des manières, prouvant que leur force résidait dans leur jeu et non dans d’hypothétiques stratégies psychologiques.

L’équation pour la qualification

Avec cette victoire capitale, le Cap-Vert se trouve dans une position idéale pour décrocher sa première qualification historique pour une Coupe du Monde. Il reste encore deux journées d’éliminatoires en octobre, mais les insulaires n’ont besoin que d’une seule victoire supplémentaire pour valider définitivement leur billet pour l’Amérique du Nord.

Pour le Cameroun, en revanche, la situation devient critique. Avec 4 points de retard sur le leader et seulement deux matchs restants, les Lions Indomptables n’ont plus leur destin entre leurs mains. Marc Brys et ses joueurs devront impérativement réagir et espérer deux faux pas cap-verdien pour continuer à rêver du Mondial 2026.