La Turquie joue les médiatrices entre l’Éthiopie et la Somalie

La Turquie a organisé une rencontre clé à Ankara le 1er juillet pour servir de médiateur entre l’Éthiopie et la Somalie. La réunion a rassemblé les ambassadeurs des Affaires étrangères des deux nations. Cette initiative diplomatique marque une évolution importante dans la crise entre ces deux pays.

Contexte de l’accord et tensions accrues

Elle pourrait signifier un tournant dans leurs relations tendues.

Depuis le début de l’année, les tensions sont palpables entre l’Éthiopie et la Somalie en raison de la signature d’un accord controversé entre Addis-Abeba et le Somaliland, une région séparatiste. En effet, cet accord octroie à l’Éthiopie un bail de 50 ans pour une base navale en échange de la reconnaissance diplomatique du Somaliland, une démarche perçue par Mogadiscio comme une agression flagrante.

Implications de l’accord et rôle stratégique de la Turquie

Par conséquent, cette nouvelle dynamique suscite des interrogations sur les intentions réelles des parties impliquées. Tandis que la Somalie semble assouplir sa position, l’Éthiopie reste silencieuse. Par ailleurs, la reconnaissance officielle du Somaliland par Addis-Abeba, nécessaire pour l’application de l’accord, n’est toujours pas confirmée.

Parallèlement, l’implication de la Turquie dans ce dossier est stratégique. En tant qu’allié proche de la Somalie, Ankara cherche à étendre son influence dans la région. Pour cela, elle a consolidé cette ambition en signant des accords commerciaux pour l’exploitation du pétrole et du gaz au large des côtes somaliennes, ainsi qu’un accord de défense.

Enjeux géopolitiques et perspectives d’avenir

Enfin, les efforts de médiation de la Turquie interviennent dans un contexte géopolitique complexe en Afrique de l’Est, caractérisé par des questions de sécurité, de frontières et d’accès aux ressources. Les analystes restent prudents quant aux chances de succès des pourparlers et soulignent l’incertitude des objectifs et des attentes. Cette situation, avec les positions apparemment figées des deux parties, pose un défi majeur, et la réponse du Conseil constitutionnel aux résultats des pourparlers pourrait façonner l’avenir des relations dans la région.