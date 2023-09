La dangereuse escalade entre Mohammed VI et Emmanuel Macron

Ce n’est certes pas le parfait amour entre le roi du Maroc, Mohammed VI, et le Président français, Emmanuel Macron. Seulement, ces derniers temps, on assiste à une grave escalade dans les relations entre les deux dirigeants.

On se rappelle, Emmanuel Macron avait qualifié d’«amicales» ses relations personnelles avec le roi du Maroc, Mohammed VI. Le Président français s’exprimait en marge de son discours consacré aux relations entre la France et l’Afrique, le 27 février dernier. «Ma volonté est d’avancer avec le Maroc, sa majesté le roi le sait, nous avons plusieurs discussions, les relations personnelles sont amicales, elles le demeureront», avait assuré le Président français.

Une source officielle de Jeune Afrique au sein du gouvernement marocain avait sèchement réagi aux propos du locataire de l’Elysée. «Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée», a-t-elle balancé. A l’époque, les relations entre la France et le Maroc s’étaient davantage dégradées. Ce, après le vote, au Parlement européen, d’une résolution condamnant la détérioration de la liberté de la presse au Maroc.

Le Sahara et l’Algérie au cœur des tensions

Au royaume, on était convaincu que la France était à l’origine de cette résolution « offensante ». Une nouvelle couche remise sur une tension déjà existante. En effet, les relations entre la France et le Maroc sont glaciales depuis plusieurs années. Rabat reproche à Paris de traîner des pieds sur la question du Sahara Occidental. Une marocanité du Sahara qu’Emmanuel Macron refuse de reconnaître. Contrairement aux États-Unis sous Donald Trump et à l’Espagne sous la houlette du président de son gouvernement, Pedro Sanchez.

Par ailleurs, le Maroc a du mal à digérer le rapprochement entre la France et l’Algérie. Lequel rapprochement a été matérialisé par la visite, en Algérie, du Président français, Emmanuel Macron, en août 2022. Un séjour de trois jours interprété en Algérie comme une volonté de Paris «d’impulser une vision nouvelle basée sur un traitement d’égal à égal et l’équilibre des intérêts». Les relations se confirmaient avec la visite à Paris du chef d’état-major des armées algérienne, le général Saïd Chengriha.

Séisme dans les relations entre Paris et Rabat

Entretemps, la tension montait entre Paris et Rabat. Début mars 2023, il y a eu une rencontre ratée entre Emmanuel Macron et Mohammed VI au Gabon. Alors que les deux dirigeants séjournaient en même temps chez Ali Bongo, ils ne se sont pas rencontrés. Incident que l’on pourrait relativiser compte tenu de la santé non des meilleures du souverain, à l’époque. Seulement, il y a quelques jours, alors qu’il se trouvait en France pour une « visite privée », Mohammed VI n’a pas rencontré Emmanuel Macron.

Autre incident malheureux : la gestion du tremblement de terre qui a frappé le Maroc, le 8 septembre dernier. En effet, malgré ses multiples offres d’assistance, Emmanuel Macron n’est pas parvenu à convaincre Mohammed VI d’accepter que les secouristes français prennent part aux opérations. Dire que le souverain s’est même permis d’adresser ses remerciements aux pays qui ont participé aux efforts de secours. Suffisant pour entrevoir une dangereuse escalade qui ne dit pas son nom.