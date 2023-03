Retour sur la rencontre ratée entre Macron et Mohammed VI au Gabon

Le Président français, Emmanuel Macron, en tournée africaine, a fait un tour très remarqué, en Afrique Centrale. Il s’agit de l’étape Gabon, où séjourne actuellement le roi du Maroc Mohammed VI. La particularité est que les dirigeants français et marocain, qui se trouvaient dans un même périmètre, ne se sont pas rencontrés.

Le fossé se creuse-t-il davantage entre Paris et Rabat ? Il semble que la France et le Maroc en sont visiblement arrivés à violer les règles élémentaires de civilités. Ou disons de diplomatie. Et aujourd’hui, les actes posés de part et d’autres prennent des allures violentes au point d’en heurter plus d’un. Rabat, on le sait, est très fâché contre Paris. En raison de la résolution du Parlement Européen, qui a tenté de recadrer les autorités royales. Seulement, cela peut-il justifier cette nouvelle brutalité dans les actes ?

Les réponses sèches de Rabat

Le 27 février dernier, Emmanuel Macron avait qualifié d’« amicales » ses relations personnelles avec le roi Mohammed VI. En réponse à un journaliste marocain qui évoquait les relations « tendues » entre les deux pays, le Président français avait répondu : « Ma volonté est d’avancer avec le Maroc, sa majesté le roi le sait, nous avons plusieurs discussions, les relations personnelles sont amicales, elles le demeureront ».

Il n’en fallait pas plus pour que Rabat assène une réponse plutôt sèche, rapportée par Jeune Afrique. « Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée ». C’est ce qu’a affirmé une source officielle du journal au sein du gouvernement marocain. Une réponse dénudée de toute diplomatie. Ce qui n’est pas une nouveauté dans les relations entre Paris et Rabat.

Emmanuel Macron et Mohammed VI au Gabon, qui a zappé qui ?

Seulement, il y a eu de nouveaux développements. Notamment, la rencontre ratée entre Emmanuel Macron et Mohammed VI au Gabon, où ont séjourné les deux dirigeants. Une situation qui soulève des questions sur la relation future entre le Maroc et la France. Certains observateurs n’hésitent pas à penser que Paris pourrait se résoudre à développer ses relations avec d’autres pays comme l’Algérie. Nous n’en sommes pas encore là.

Surtout qu’on ne sait pas entre Mohammed VI et Emmanuel qui a zappé qui au cours de l’étape Gabon. Il n’est pas non plus exclu que la santé du souverain alaouite justifie le fait qu’il ne pouvait pas rencontrer le dirigeant français. Surtout que le roi du Maroc ne s’est toujours pas rendu au Sénégal, où il était annoncé, en raison de soucis de santé. L’heure est aux spéculations et la seule chose qui est certaine est que les relations entre Paris et Rabat ne sont plus au beau fixe.